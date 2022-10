Těžko říci, co se přesně stalo. Zatáčka s komplikovanou křižovatkou u zdejší čerpací stanice Tank Ono příliš důvěry neskýtá. Především zleva není vidět, zda se zpoza stromů a keřů nevyřítí nějaké osobní auto. A ani kamiony, které tu občas stojí kvůli levnější naftě až ke křižovatce, přílišný pocit bezpečí neskýtají.

Někdejší koordinátor BESIP pro Ústecký kraj a specialista na bezpečnost v dopravě Jan Pechout, křižovatku u chlumecké čerpací stanice nepovažuje za nepřehlednou. Vadí mu však stav vozovky. „Řidič tu kouká, aby se vyhnul díře, místo aby sledoval dopravní situaci na silnici. Případně sleduje, kudy jede kamion, a má co dělat, aby se obojímu vyhnul. Vozovka je vytlučená na té vedlejší i na hlavní. Když do toho vjedete na nízkoprofilových pneumatikách, člověka to rozhodí,“ poznamenal.

Motorkář zemřel. Tragická nehoda uzavřela silnici u Chlumce na Ústecku

Za posledních dvanáct let se na Chlumecku podle mapy nehod z portálu Policie České republiky stalo celkem 894 nehod. Z toho s následkem smrti, nebo těžkým zraněním šestnáct. Smrtelné byly čtyři. Motorkář zahynul na křižovatce silnic I/30, U Šmelce a U Dálnice. Nedával pozor a srazil tu chodce, oba zahynuli. Chvíli poté zde zemřel další řidič. Naposledy se tu střetl kamion s dodávkou a řidič menšího automobilu nepřežil. To bylo v roce 2019.

Touto křižovatkou denně po silnici I/30 projede přes 12,5 tisíce aut, z nichž nemalou část tvoří kamiony. Ulicemi U Dálnice ve směru od Chabařovic a U Šmelce ve směru od Chlumce pak průměrně 1323 aut za den.

Kruhové objezdy v kritických místech

Vnímají to i místní lidé. „Jsem sice zvyklý tudy jezdit, ale někdy si musím taky dávat pozor. Přistihl jsem se, že to mám zautomatizované a jedu po paměti. Asi bych tu taky na kritických místech uvítal kruhové objezdy,“ popsal řidič fabie z Chlumce, který se představil jako Karel. Chtěl tankovat na Ono, ale byla přeplněná čekajícími kamiony. „To mě taky štve, kolikrát se sem člověk ani nedostane a není to bezpečné,“ povzdechl si.

Nejtragičtější nejspíš byla v září 2019 srážka dvou aut u Knínic na silnici I/13. Zahynuli při ní dva lidé. Německý manželský pár při odbočování z vedlejší silnice vjel do cesty náklaďáku. „Prostě pořád jel a ani se nepodíval. Náš řidič nemohl nic dělat, ačkoli jel pomaleji, než jaká je tam povolená rychlost,“ popsal tehdy zaměstnavatel řidiče náklaďáku z Děčínska Ladislav Neškoda.

Co se křižovatky u Knínic týká, o té specialista Pechout poznamenal, že tu musí šofér dávat pozor, jelikož se tu špatně odhaduje rychlost přijíždějícího auta. „Tak by se mohlo stát, že řidič neodhadne, kolik mu zbývá času na odbočení,“ varoval.

Změnilo se značení

U Knínic od 1. ledna 2007 do poloviny srpna 2019 řidiči bourali 62krát. Jeden člověk zahynul, šest jich utrpělo těžká zranění, čtyřicet lehká. Z celkového počtu nehod na této křižovatce jich zhruba tři čtvrtiny, přesně čtyři desítky, způsobilo nerespektování přednosti v jízdě. Situace si nakonec vyžádala změnu dopravního značení. V roce 2019 se z klasického trojúhelníku přednosti v jízdě změnilo na osmiúhelník „stopky“.

Stále to není vše. Chodec zahynul na silnici I/13 u Žandova, další u Přestanova. Místo nebezpečné křižovatky je zde nyní křižovatka okružní. Na Ústecku tak zůstávají nejnebezpečnějšími křižovatkami právě knínická na silnici I/13 a U Šmelce na silnici I/30 nedaleko Chlumce.

Podle krajského šéfa dopravní policie Jiřího Ušáka nebezpečnost silnic závisí na intenzitě provozu a vyšší nadmořské výšce. „V létě bývají nebezpečné složité silnice s mnoha zatáčkami, kde bývá špatně vidět kvůli vegetaci. Co se křižovatek týká, podle podmínek je někdy lepší kruhová, jindy světelná,“ poznamenal před časem.