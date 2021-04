„Dnes ve 14.16 hodin se ve stanici Světec na Teplicku srazily dva nákladní vlaky. Při nehodě zemřel strojvedoucí jednoho nákladního vlaku, došlo k vykolejení a požáru. Provoz na trati mezi stanicemi Bílina a Úpořiny je přerušen,“ uvedl k tragické události generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera.

K místu spěchal vrtulník letecké záchranné služby, zpět se ale vrátil prázdný. „Jedna osoba utrpěla vážná zranění, kterým na místě podlehla,“ uvedl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. „Další osobu jsme přepravili sanitou do teplické nemocnice. Máme podezření na středně vážná zranění, nemělo by se ale jednat o bezprostřední ohrožení života,“ doplnil. Podle informací redakce by se mělo jednat o strojvedoucího, který se potloukl, když vyskočil z jedoucího vlaku.

Následky střetu na místě likvidovalo devět hasičských jednotek. Po nárazu jedna vlaková souprava vykolejila a jedna z lokomotiv, která zůstala čnět ve vzduchu, vzplála. Protože se v cisternách vezl propanbutan, hrozilo, že jejich obsah vybouchne. Hasiči se proto urychleně pustili do ochlazování. Zásah jim komplikoval špatný přístup v úzkém prostoru podél náspu.

Loňská nehoda v Úpořinách se stala na stejné trati

„Naštěstí nebyla žádná z cisteren porušená. Požár jsme zlikvidovali do 40 minut a místo jsme následně předali drážním jednotkám, které řeší vyproštění lokomotiv,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan.

Vyšetřování drážních inspektorů je teprve v začátku. „Nicméně již nyní lze předběžně konstatovat, že jeden z nákladních vlaků měl zastavit před návěstidlem zakazující jízdu, což se nestalo,“ uvedl generální inspektor Kučera. „Výpravčí zaznamenal, že příslušný nákladní vlak nedovoleně projel kolem návěstidla zakazujícího jízdu, začal činit příslušná opatření, ale v ten okamžik již srážce nebylo možné zabránit,“ doplnil.

Zabezpečovací zařízení ve stanici podle inspektorů fungovalo správně. Prověřován ale bude i stav drážních vozidel. Odhad škody na trati dosahuje čtyř milionů korun, škody na vlacích zatím nejsou známé. „Nicméně již nyní lze hovořit o celkové škodě převyšující 10 milionů korun,“ uzavřel Kučera.