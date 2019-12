Na pondělní jízdu dlouho nezapomenou cestující v autech, která se ráno střetla na frekventované silnici I/13 nedaleko odbočky na Malé Chvojno. Neuplynuly přitom ani tři měsíce od tragické srážky na stejné silnici nedaleko odsud.

„Čelně se zde srazily dva vozy, toyota a peugeot. Komunikace byla zhruba tři a půl hodiny uzavřená, na místě probíhalo vyšetřování,“ sdělila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Při nehodě se zranili tři lidé. „Dva lidé byli zranění lehce a záchranka je převezla do traumacentra ústecké nemocnice. Jeden člověk utrpěl těžká zranění, a proto byl letecky transportován do ústecké nemocnice,“ popsal situaci mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník.

Ke střetu došlo v úseku, který je na první pohled přehledný a klidný. Podle dopravního experta Jana Pechouta je toto místo zrádný zejména směrem z Děčína na Teplice. „Nemusí to být tento případ, ale hodně řidičů se na tomto rovném úseku snaží předjet vozidlo, které jim překáželo těch deset nebo patnáct kilometrů, během kterých není možné předjíždění v obci,“ řekl Pechout.

Dopravní expert vidí problém také v tom, že řidiči špatně vyhodnocují situace. „Začnou předjíždět a pak se už nestačí zařadit zpět do svého pruhu. Počítají, že protijedoucí auto jede 80 nebo 90 kilometrů za hodinu, ale ono jede klidně 110,“ prohlásil.

Podle starosty Libouchce Jiřího Bolíka by ke snížení počtu dopravních nehod mohlo přispět omezení maximální rychlosti. „Podal jsem podnět ke snížení rychlosti na osmdesát, nebo alespoň prodloužení nepřerušované čáry, vlastně zákaz předjíždění. Dopravní inženýr mi sdělil, že to není nehodový úsek, takže můj podnět zamítl,“ zmínil Bolík.

Expert: Problém je v chování řidičů

Názor starosty Pechout nesdílí. Domnívá se, že snížení maximální rychlosti by neznamenalo menší počet nehod. „Myslím si, že omezení rychlosti na tomto úseku nikdo nepovolí. V současné době tam řidiči předpisy nedodržují a jejich změna by k dodržování nepřispěla. Problém je v chování řidičů,“ míní.

Podobně vidí situaci vedoucí dopravního inspektorátu v Ústí nad Labem Karol Kočárek. „Silnice jako taková za nehody nemůže. Způsobují je problematičtí řidiči,“ sdělil Kočárek, který nehodu nekomentoval s tím, že zjišťování příčiny bude předmětem dalšího šetření.

Dopravní nehody zde přitom nejsou ojedinělé. V polovině září poblíž tohoto místa na křižovatce u Knínic nedal řidič osobního vozu přednost náklaďáku. Starší pár střet nepřežil.

Jednou z možností, jak motivovat řidiče k bezpečnější jízdě na tomto úseku, jsou podle Pechouta informační cedule. „Pokud by se tam daly v obou směrech reflexní informativní tabule, že se jedná o úsek, kde jsou dopravní nehody časté, mohlo by to alespoň část řidičů přinutit k sundání nohy z plynu,“ uzavřel Pechout.