Pro cyklistu podle svého mluvčího Prokopa Voleníka musela vyjet záchranná služba. „Transportovali jsme jej s těžkým zraněním do traumacentra ústecké Masarykovi nemocnice,“ informoval.

Jak upřesnil mluvčí ústeckých hasičů Milan Rudolf, uzavřít bylo potřeba jízdní pruh ve směru z Děčína do Ústí nad Labem. „Prováděli jsme prvotní ošetření cyklisty do příjezdu zdravotníků, nelze říci, že by zde byly střepy, nebo uniklé provozní kapaliny, jízdní kolo je lehký dopravní prostředek. Příčiny nehody vyšetřuje policie,“ řekl.

