Ústí nad Labem, Přestanov – Ke dvou nehodám, při kterých se dva lidé lehce zranili, vyjížděli policisté v neděli podvečer na Ústecku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Vraný

„U obce Přestanov směrem na Soběchleby narazil řidič osobního auta do sloupu. Ve Střelecké ulici v Ústí nad Labem narazil řidič do zábradlí,“ popsala nehody mluvčí krajské policie Jana Slámová. Oba řidiči utrpěli zranění, podle policie se ale vyžádaly jen lehčí ošetření na místě. Co stálo za incidenty policie vyšetřuje.

Na obou místech si musí řidiči dávat pozor, policisté na místě ještě vyšetřují. Ve Střelecké ulici i Přestanově se tvoří mírné kolony, policie předpokládá bezproblémový průjezd před 20 hodinou.