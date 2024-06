Dejte pozor na hlavní silnici I/13 na Libouchecku. Na křižovatce ve vsi Žďárek totiž bourala tři osobní auta. Na místo vyrazily složky IZS, policie řídí dopravu. Naštěstí z toho účastníci nehody vyvázli jen s šokem, pár boulemi a škrábanci.

Vyšetřování dopravní nehody. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Dalibor Krutiš

Co se vlastně stalo? „Předběžně to vypadá, že jedno auto nedalo přednost druhému a řidič třetího to nestihl ubrzdit a narazil do nich. Naštestí tam nejsou žádná vážná zranění, někdo byl v šoku,“ informovala policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Tato křižovatka je ale pověstná svou nebezpečností, v minulosti zde došlo k několika nehodám s tragickými následky.

Mohlo by vás zajímat: Skončil na dlažbě se psem a stovkami vzácných rostlin. Azyl našel v Chlumci