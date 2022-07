Osm let zabraly Petru Jáklovi přípravy na velkofilm Jan Žižka, rozkročený mezi Amerikou a Českem. Teď je nejdražší český film s rozpočtem 450 milionů hotov, 8. září jde do kin. Nejprve v USA, o den později u nás. Jednou z inspirací se mu stal také proslulý oscarový film Statečné srdce.

„Netajím se tím, že jsem se chtěl způsobem vyprávění k filmu Mela Gibsona přiblížit. I když původně jsem měl jiný scénář, dost se vyvíjel, hodně to ovlivnil rozpočet, který byl původně český. Když ale vystoupal na 90 milionů korun, bylo mi jasné, že se náklady z domácí distribuce nikdy nevrátí. Tak jsem to celé překopal a začal usilovat o koprodukci, do níž vstoupila zásadně americká strana,“ prozrazuje režisér v rozhovoru s Janou Podskalskou v sobotním magazínu Víkend.

Co se stalo (kdysi Velké) Británii?

Měla se znovu stát jednou z nejmocnějších zemí světa. Velká Británie však namísto euforie z vystoupení z Evropské unie hasí jednu katastrofu za druhou. A co nedokázal brexit, dokončila pandemie a posléze válka na Ukrajině a nejistota z ní plynoucí. Británie se tak svíjí v křeči, kterou oslavy neuvěřitelného jubilea královny Alžběty II. překryjí jen na chvíli. A když opadne euforie z oslav, zůstává tvrdá realita – Anglii se nedaří a čekají ji krušné roky.

Co se tedy vlastně děje v Británii, kdysi nejmocnějším impériu světa? Na to odpovídá hlavní téma aktuálního Víkendu.

Velký cestovatelský speciál

Pokračuje náš velký letní cestovatelský seriál. V průběhu celých prázdnin můžete na stránkách magazínu Víkend hledat tipy na své letní putování. Týden co týden vám nabídneme tipy na výlety s dětmi, cestování do netradičních míst celého světa, po českých krajích a také putování za vínem. Vše přehledně a s razítkem našich nejlepších reportérů z celé České republiky.

Tentokrát vás zavedeme do nejpodivnějších míst, kde lidé dokážou žít navzdory extrémnímu počasí nebo nehostinným podmínkám.

Kam zmizel kunratický poklad?

Dne 27. ledna 1421 dobyla husitská frakce Pražský svaz na ostrohu nad Kunratickým lesem Nový hrad (též Nový hrádek či jen Hrádek, německy Wenzelstein). Místo, kde se o něco dříve, 16. srpna 1419, skácel k zemi „s řevem takřka lvím“ římský a český král Václav IV. a po tříhodinovém utrpení zemřel, bylo už v té době snadným cílem. Uvnitř dobyvatelé nalezli učiněné poklady, od vzácných rukopisů až po obrazy, sochy a jiné cennosti. Ve víru husitské revoluce pak všechny tyto památky beze stopy zmizely.