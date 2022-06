Krutý život Inků:

V hlavním městském centru Xiolu byly obnoveny stavby ve stylu Puuc, zatímco obřadní komplex se skládal z plošiny a malé pyramidy. Kromě cenotu, který pravděpodobně sloužil k rituálním obětem mayským bohům, výzkumníci objevili také pozůstatky paláců, několik náměstí, vyvýšené plošiny, vytesané kamenné hlavy a kamenné oltáře.

Archaeologists have revealed the remains of Xiol, a 1,500-year-old Mayan city in Mexico's Yucatan, home of some 4,000 people between 600 and 900 CE. Its Puuc style architecture, like Chichen Itza pyramid, is more typically found in Yucatan's southern part