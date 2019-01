ÚSTÍ NAD LABEM - Házenkářky z Ústí nad Labem čeká v nadcházející sezoně změna. Oba druholigové týmy se rozhodly, že pro nový ročník spojí síly a vytvoří jeden kvalitní tým.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Petr Turek

Společný tým

V posledním soutěžním ročníku skončil v tabulce druholigové soutěže Spartak těsně před Severkou, tentokrát by nově složený tým neměl postrádat kvalitu a tím se naskýtá možnost soupeřit o přední příčky tabulky. V těchto dnech nově složené družstvo zahajuje přípravu na nový druholigový ročník.

Zvýšit kvalitu

„Chceme zvýšit kvalitu hry i zlepšit umístění v tabulce. V minulé sezoně chybělo místy oběma týmům z různých důvodů, jak našemu Spartaku, tak i Severce, která se uprostřed tabulky umístila hned za námi, vždy několik hráček.

To by letos nemělo být. Proto i dorostenky Spartaku, které by věkově mohly nastupovat i za tým žen, budou hrát svojí druhou dorosteneckou ligu a pro soutěž dospělých bychom měli mít dostatek hráček,“ říká sekretář klubu házené Spartaku Ústí Stanislav Kučera.

Dvě trenérky

„Na trénincích počítáme zatím s více než patnácti hráčkami, později by se jejich počet ještě mohl zvýšit. Tréninky povedou společně trenérka Severky Kateřina Veleková a Miloslava Votavová ze Spartaku. Tým hraje za náš klub Spartak Ústí nad Labem. Teď budeme získávat hlavně dostatečnou fyzickou připravenost, v závěru srpna by mělo přijít na řadu soustředění v Ústí nad Labem a přípravné zápasy,“ prozrazuje Kučera

Zajímaví soupeři

Ten si pochvaluje i nové soupeře. „Soutěž to bude jistě zajímavá, do II. ligy se přihlásila i další družstva, která ze svých soutěží postoupila a jejichž současnou výkonnost teď zatím neznáme. Jsou to Vršovice, Chrudim či Liberec.

Opírat se budeme o zkušené hráčky obou klubů z minulé sezony, samozřejmě především o gólmanky jako jsou Vošvrdová, Drtinová, Škrdletová a Hanousková. Na novou sezonu se těšíme, jen je potřeba dobře se na ni připravit.“