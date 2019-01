Ústí nad Labem - Tahle zpráva zasáhla fanoušky ústeckého volejbalu jako šíp hluboko do srdce. Martin Repák, věčně usměvavý slovenský nahrávač se stěhuje do Liberce, kde bude od příští sezony oblékat dres Dukly.

Přestup, o kterém se už pár měsíců šuškalo, se stal skutečností. „Je to pro mě zajímavá šance, ale nikde není vyloučeno, že se do Ústí nevrátím,“ dává Repák ústeckým fandům naději.





Martine, jak se váš přestup do Liberce seběhl?

Vedení Liberce mě oslovilo asi týden nebo dva před play off a začala probíhat nějaká jednání. Řekl jsem jim, že se musím rozhodnout. Zůstávali jsme v kontaktu a postupně jsme doladili detaily.



Měl jste nabídky i z jiných klubů?

Ano, pár jich bylo. Zájem měla Opava a Praha.



Jak těžké bylo rozhodování?

O Opavě a Praze jsem nepřemýšlel. Celou dobu jsem jen zvažoval, jestli zůstat v Ústí nebo odejít do Liberce. Když se mi pak ale z Liberce ozvali, že jejich zájem trvá, tak ve mně převládla touha zkusit si něco jiného. Kdyby se vedení Dukly neozvalo, tak bych zůstal v Ústí.



Na jak dlouho máte v Liberci smlouvu?

Na dva roky.



V Ústí se vám letos dařilo, vytvořila se dobrá parta, není vám trochu líto teď odejít?

Trochu mi to líto je, ale přišla mi zajímavá nabídka, tak jsem na ni kývl. Nikdy není vyloučené, že se do Ústí nevrátím.



Hrál ve vašem rozhodování roli fakt, že Dukla hraje každoročně evropské poháry?

Do určité míry ano, ale nebylo to hlavním důvodem či motivací k odchodu z Ústí.



Jak se k vašemu přestupu postavilo vedení Ústí? Pustilo vás bez problémů?

Ústí se mnou jednalo už v průběhu sezony, kdy mi nabízeli další spolupráci. Já jsem jim řekl, že se rozhodnu po sezoně, ale nakonec jsem jim řekl, že bych chtěl přijmout tu nabídku Liberce. Oni to trochu tušili. Žádný problém nebyl, všechno proběhlo naprosto korektně.



Jak se na nové angažmá těšíte?

Hodně. Jsem zvědavý na nový kolektiv. Teď ještě řeším bydlení a zatím nevím, jak to bude.



Naznačilo vám vedení Liberce, jaké cíle bude mít klub v nové sezoně?

Dukla má každoročně nejvyšší cíle, takže předpokládám, že i v nové sezoně to zůstane stejné. Minimálně finále, ale lepší by bylo získat titul. Uvidíme, jak se bude dařit v prvních zápasech. Sezona bude asi hodně vyrovnaná, stejně jako letos, protože všechny týmy posilují. Osobně jsme se o tom ale s vedením klubu zatím nebavili.



Znáte se v Liberci s nějakými hráči?

Jenom od vidění, protože jsme proti nim hráli. Osobně ale neznám nikoho.



Kdy se do Liberce chystáte?

V příštím týdnu bych se chtěl přestěhovat a naskočit do přípravy.



Co říkáte na příchod zkušeného Pešla do Dukly?

Určitě to bude další posila. V životě jsem ho neviděl hrát, ale je to starší hráč, který do týmu přinese zkušenosti. Je to osobnost a díky němu Liberec získá větší sílu a morálku.



Měli jste v ústeckém týmu nějakou rozlučku?

Rozlučka byla hned po sezoně, jako každý rok. Sešli jsme se s trenérem a vedením klubu. A předevčírem jsme měli takovou menší oslavu. Nedávno jsme vyhráli turnaj v Kralovicích, takže jsme opékali malé prasátko, které jsme tam vyhráli. Žádnou rozlučku kvůli mému odchodu jsme neměli, ale já to ani nepotřebuju (smích).



Co byste vzkázal smutným ústeckým fanouškům?

Ať chodí klub podporovat a ať pořádně fandí, aby byla dobrá kulisa. Myslím si, že Ústí bude mít dobrou sezonu. Klub se teď posílil a dva Slováci v týmu zůstanou, takže fanoušci nemusí být smutní (smích).