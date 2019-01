Ústí nad Labem - Velká cena Ústí nad Labem vrcholí. Zbývá odboxovat už jen finálové bitvy!

Boxer Zdeněk Chládek | Foto: DENÍKRudolf Hoffmann

Nejlepší z nejlepších bijců se porvou o zlato v sobotu od 17.00. Mezi vyvolenými jsou i tři Češi.

Hned při své druhé účasti na turnaji se podívá do finále Zdeněk Chládek. „Mám radost, splnil se mi sen. Teď chci ale dosáhnout na první místo, chci ti zkusit,“ je odhodlaný český mladík, který se v boji o zlato utká s Australanem Kiddem. O prvenství na uznávaném turnaji bude usilovat i Michal Vodárek a Vladimír Průša z Ústí nad Labem.

Páteční semifinále na zimním stadionu nabídlo stejně jako v předešlých dvou dnech peprné a líbivé boje. V prvním odpolední bloku se žádný z tria českých boxerů neprobil do finále. Téměř bez šance byl Agajev i Svoboda. Bleskový průběh pak měl duel pořízka Šoura, který vzdoroval Fajzulinovi z Ruska jen pár vteřin. Šour inkasoval úder na oko a kvůli zranění byl zápas ukončen. Čech pak musel na vyšetření do nemocnice.

Pozornost fanoušků se tak upínala k večernímu bloku, ve kterém nastoupili další čtyři čeští rohovníci. Nejprve do ringu vkročil Ivan Dunka, který ale souboj s Indem Yadoavem ve váze do 57 kg prohrál těsně na body – 17:21. „Ind byl výborný,“ konstatoval šestinásobný mistr ČR z Prostějova, kterému ke konci zápasu už docházel dech. „Neměl jsem tolik natrénováno, jelikož jsem byl po nemoci. Ale mohlo to být lepší, čekal jsem víc.“

Hned po Dunkovi ovšem rozehrál velké představení Chládek. Teenager z Krupky vytřel ring s Němcem Sipahim (12:5) a po bronzu při loňské premiéře na Grand Prix se prodral až do finále váhy do 64 kg.

„Byl to těžký zápas, soupeř byl dobrý, technický, ale před zápasem jsem si řekl, že ho musím převálcovat a jsem rád, že s to povedlo. Doma si odpočinu a načerpám sílu na finále, ve kterém chci uspět,“ pronesl po zápasu šťastný Chládek.

Po celou dobu duelu ho neúnavně povzbuzoval profesionální boxer Lukáš Konečný, který s Chládkem trénuje. „Furt dopředu, hlavu dole, zabal se, furt tlačíš,“ řval do ticha Konečný, který seděl u stolu pod ringem. Jen co dokřičel, Chládek soupeře hákem sundal a aréna začala skandovat boxerovo jméno.

„Lukáše jsem vnímal, ale není jednoduché se soustředit na soupeře i na Lukáše. Jsem rád, že mi takhle pomáhá,“ poděkoval Chládek.

Dobrou náladu udržel v aréně Vodárek, který si zajistil postup do finále váhové kategorie do 75 kg přesvědčivým vítězstvím 17:8 nad Kissem z Maďarska.

Večer ukončila těsná a překvapivá výhra ústeckého borce Průši (91 kg) nad obhájcem Pittem z Autrálie.

Výsledky semifinále: 51 kg: Alojan (Rus.) – Kumur (Ind.) NB, Hernandez (Kub.) – Beblick (Němc.) NB. 54 kg: Kabylkhanov (Kaz.) - Volkov (Rus.) NB, Alarcon (Kub.) – Singh P. (Ind.) NB. 57 kg: Yadoav (Ind.) – Dunka (ČR) NB, Leal (Kub.) – Fleming (Aus.) NB. 60 kg: Hernadez Ugas (Kub.) – Agajev (ČR) NB, Magzumov (Rus.) – Burhard (Něm.) NB. 64 kg: Chládek (ČR) – Sipahi (Něm.) NB, Kidd (Aus.) – Kalaskar (Ind.) NB. 69 kg: Špakov (Litv.) – Svoboda (ČR) NB, Suarez (Kub.) – Munguntsooj (Mong.) NB. 75 kg: Vodárek (ČR) – Kiss (Maď.) NB, Fletcher (Aus.) – Singh K. (Ind.) RCS ve 3. kole. 81 kg: Peraza (Kub.) – Engi (Maď.) NB, Korby (Něm.) – Singh J. (Ind.) NB. Do 91 kg: Duarte (Kub.) – Schulz (Něm.) WO, Průša (ČR) – Pitt (Aus.) NB. Nad 91kg: Acea (Kub.) – Singh R. (Ind.) RSC ve 2. kole, Fajzulin (Rus.) – Šour (ČR) RSCI v 1. kole.

Pavel MIKEŠ, Pavel PŘIBYL