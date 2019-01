Ústí n. L. - Se slušnou bilancí posledních dvou výher z hal soupeřů se volejbalisté SKV Ústí představí opět na domácí palubovce. V rámci 10. kola se v sobotu postaví týmu VK Kladno. Kvůli zápasu ústeckých hokejistů byl začátek utkání posunut už na 16 hodin.

Ústečtí volejbalisté bojovali proti Kladnu o prémie. | Foto: Deník/ Rudolf Hoffmann

Celek Kladna Ústečané dobře znají z loňských čtvrtfinálových bojů v play off, ve kterých se museli Severočeši soupeři vždy sklonit. I v letošní sezoně se kladenským borcům daří, po devíti odehraných kolech jsou se sedmi výhrami spolu s Ostravou a Opavou na čele extraligové tabulky. Trenér Ústí Michal Nekola ví, že jeho svěřenci budou muset pro úspěch před domácím publikem předvést něco víc. „Pořád to je tak, že by Kladno mělo být kvalitativně o kousek výš. To potvrzuje jejich současné postavení v tabulce a potvrzovaly to i ty roky předtím. Uvidíme, jestli se nám letos povede porazit někoho z těch silnějších. Zatím válčíme s týmy ze spodních pater tabulky. S těmi lepšími jsme toho moc nepředvedli. Doufám, že se to teď zlepší,“ říká pro klubový web kouč a dodává: „Teď nemůžu říct jaká bude sestava, opět to po týdnu zhodnotím a postavím to nejlepší, co bude k dispozici. Každopádně velké změny tam určitě nenastanou.“



Hráči nebudou v souboji s Kladnem hrát pouze o body, ale i o své odměny, ze kterých si po špatném úvodu sezony ukrojilo vedení klubu 10% díl. Výhra v tomto zápase by škrty vrátila a navíc by na účty hráčů přidala i dvojnásobnou prémii za vítězství.