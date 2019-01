Ústecko - Už se zdálo, že nováček druhé ligy stolních tenistů, hráči ústeckého Slavoje, projede základní částí soutěže bez porážky.

Miroslav Červený. | Foto: DENÍK/Rudolf Hoffman

Ve dvacátém kole však narazila kosa na kámen a jednoznačný lídr tabulky podlehl na domácích stolech v regionálním derby celku z Litoměřic 6:10.

Porážka ale nic neznamená a má i jednoduché vysvětlení. „To, že skončíme po základní části na první příčce, je jisté již delší dobu, a tak dostávají šanci zahrát si druhou ligu i další hráči. Už v předchozích střetnutích v hernách soupeřů, stejně jako proti Litoměřicím, dostali příležitost kluci z B mužstva,“ vysvětluje opora Slavoje Martin Merker, který v derby, stejně jako Kabelka, Červený i Veselý nenastoupil.

Ústecké družstvo vede dvě kola před koncem základní části soutěže tabulku s náskokem deseti bodů před libereckou rezervou. Ta má společně se Slavojem a třetím v pořadí, týmem Sedlčan, účast v play off jistou, ale o posledním účastníkovi, který bude soupeřem Ústí, se bude v závěrečných kolech tvrdě bojovat.

Zatím patří čtvrtá příčka Litoměřicím, které mají na kontě 42 bodů, ale zuby si na účast v play off brousí i páté Prachatice se 41 body a trojice celků se 40 body, kterou tvoří Slavoj Praha, Františkovy Lázně a Mladá Boleslav.

Ústecký Slavoj zakončí základní část dvojicí utkání v Praze, když v sobotu 28. března změří síly s rezervou Elizzy a o den později se utká s pražským Slavojem. A pokud by se pořadí na čtvrtém místě nezměnilo, narazili by v semifinále play off hráči Ústí opět na rivala z Litoměřic.

„Vítězství v základní části soutěže znamená v play off jedinou výhodu, kterou je domácí prostředí v případném rozhodujícím střetnutí v boji o postup,“ dodává Merker.