Orlová - V Orlové – Lutyni se uskutečnilo badmintonové MČR smíšených družstev dorostu, kterého se mohou zúčastnit pouze vítězové osmi krajských soutěží.

Na Mistrovství České republiky skončili dorostenci badmintonového oddílu Chemičky Ústí na čtvrté příčce, což je nejlepším umístěním v historii oddílu. | Foto: Archiv Chemičky

Do Orlové nakonec přicestovalo šest družstev, mezi nimi družstvo TJ Chemička Ústí ve složení: Marek Löffler, David Pikl, Pavel Vitvera, Ota Drudík, Petra a Lucie Pilařovy a Lucie Grimmová.



Ústecké družstvo v úvodním zápase šokovalo výhrou nad favorizovanou Orlovou 4:3, a po vítězství nad Českým Krumlovem 5:2 se stalo vítězem skupiny.



V semifinále se Chemička utkala s Astrou Praha. Zápas byl vyrovnaný a dramatický až do konce, ale štěstí se přiklonilo k Pražanům, kteří po výhře 4:3 postoupili do finále. Ve druhém semifinále Orlová udolala Dobrušku 4:3. V zápase o třetí místo s Dobruškou se hráčům Chemičky již tolik nedařilo a po prohře 2:5 odjeli z Moravy bez medaile.

Pořadí: 1. Astra Praha, 2. Orlová – Lutyně, 3. Dobruška, 4. Chemička Ústí, 5. Český Krumlov, 6. Český Těšín.

„Turnaj jsme začali výborně a nečekaně porazili Orlovou. Výhru nad Krumlovem jsme očekávali. Bohužel se od nás štěstí odvrátilo v semifinále, které bylo vyrovnané. Vždyť se ze sedmi zápasů se hrálo šest na tři sety a i když jsme na zápasy prohráli, na míče jsme vyhráli my. Finále bylo opravdu blízko. Složení družstva Dobrušky nám nesedí a i herně nám boj o bronz nevyšel. Přesto je čtvrté místo nejlepším umístěním družstva v historii,“ říká předseda oddílu Petr Pilař.