Ústí nad Labem - Bez dvou hráčů vstoupí na začátku srpna basketbalisté Ústí do přípravy na nový ročník 1. ligy. Jak je už několik týdnů jasné, trenérům Feštrovi se Stavělem budou chybět Aleš Jiráň s Radimem Kramným.

Budoucnost Radima Kramného v ústeckém dresu je zatím nejistá. | Foto: DENÍK/Rudolf Hoffmann

„Aleš odešel do sousedního Chomutova a Radim si momentálně hledá nové angažmá. My jsme s ním jednání ukončili,“ prozradil Deníku předseda představenstva BK Ústí Tomáš Jelínek s tím, že se klub po začátku přípravy k jednání s Kramným možná ještě vrátí.

„Situace je poměrně složitá. Vše zatím vázne na penězích. Je možné, že se ještě dohodneme, ale také je možné, že budu hrát jinde,“ přiznává sám Kramný a dodává: „V Ústí bych ale chtěl pokračovat. Líbí se mi tady.“

Rozluštění tajenky o jeho dalším angažmá by mělo přijít po zahájení přípravy. Ta ústeckým hráčům startuje v pondělí 3. srpna. „V první fázi se zaměříme na nabírání fyzické kondice, později pak na herní činnosti,“ prozrazuje Jelínek, podle jehož slov nebudou chybět ani přípravné duely či tradiční Tyršův pohár, který se uskuteční v září.

A jaké budou cíle ústeckého týmu pro další ročník prvoligové soutěže? „Budeme chtít předvádět co nejlepší basketbal a cílem bude dostat se v play off co nejdále. Slova o postupu do světa rozhodně vykřikovat nebudeme,“ má jasno Jelínek a dodává: „Tým chceme ještě posílit o dva hráče, jména ale zatím vytipovaná nemáme. Soutěž je dlouhá, takže může posílení přijít i v jejím průběhu. Máme čas,“ má jasno předseda představenstva BK Ústí.

První soutěžní zápas čeká na ústecký tým 19. září, kdy se v domácím prostředí utká s MSV Liberec a o den později přivítá KARU Trutnov.