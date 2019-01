Ústí nad Labem -Debaty o konci první ligy vodního póla v Ústí se zdály být na jaře po skončení sezony unáhleným rozhodnutím. Během probíhající letní přestávky se ale stal ze spekulací fakt.

Trenér Zdeněk Štefunda u pólistů Spolchemie skončil. | Foto: Deník/ Rudolf Hoffmann

Tým se sice umístil v první lize na třetím místě, měl ale na lepší výsledky. Lavinu změn strhl hlavně laxní přístup několika hráčů v závěru sezony.





Nejvyšší liga vodního póla se tak v Ústí od příští sezony hrát nebude, Spolchemie se přihlásí pouze do druhé ligy. Titul z roku 2004 je tak pro klub se sérií deseti federálních a českých titulů v řadě z let 1992 – 2002 tím posledním. U týmu navíc končí i kouč Zdeněk Štefunda.



Pane Štefundo, jak bude příští ročník vypadat?

Na první ligu není dost hráčů, takže se bude hrát jen druhá. Mladým klukům ale nechceme šanci hrát nejvyšší soutěž vzít, takže po dohodě s plzeňským trenérem Josefem Janečkem budou na západě Čech hostovat. Kouč Janeček vede v Plzni kadety i juniory, takže budou v dobrých rukou.

Takže v Ústí hrát nebudou?

Budou, druhou ligu mohou hrát současně s první.



Dorostenců je v Ústí na vytvoření vlastního týmu málo, proto loni hráli ve Strakonicích. Bude tato spolupráce pokračovat dále?

Nemám o tom přesné informace, ale ještě rok by to tak mělo podle dohody zůstat.

U vodního póla končíte úplně?

Ne, vracím se opět k pozici rozhodčího. Chtěl bych pískat první ligu i mládež. Rád bych byl i třeba při nějakých mezistátních zápasech. Dřív už jsem pískal, tak se k tomu po letech zase vracím. Baví mě to a těším se.

Takže se může stát, že budete Ústí nově pískat?

To ne. Týmy, ke kterým mám vztah, pískat nechci. Někdo to dělá, ale podle mě to nemůže být nikdy bráno jako objektivní.

V jaké sestavě bude ústecká Spolchemie druholigovou soutěž hrát?

Když nikdo neskončí, tak ve stejné jako loni. I já přemýšlím, že bych se do bazénu jako hráč vrátil. Uvidím jestli bych to po zranění zvládl.

Co se vám stalo?

S hraním jsem skončil po souboji, ve kterém jsem dostal loktem do oka. Měl jsem potom velké problémy se zrakem, viděl jsem dvojitě a nosím od té doby pod okem titanovou destičku. Mám to pořád v podvědomí. V pólu je ostrých a zákeřných soubojů plno, takže ještě nevím, jestli bych se do hry dokázal vrátit.

Jak vzpomínáte na své trenérské působení v Ústí?

Tak vrcholem byly určitě dva tituly s dorostem. Práce s mládeží mě baví a hlavně ten první od nás nikdo nečekal. Byly to krásné chvíle. S muži jsem na víc než bronz nedosáhl, což je málo. Chtěl jsem získat titul.