Ústí nad Labem – Athletic club Ústí nad Labem získal pro druholigové boje družstev mužů atraktivní posilu.

Egyptský kladivář Hassan Mahmoud. | Foto: Miroslav Vachuta

V ústeckém dresu se představí egyptský reprezentant v hodu kladivem Hassan Mahmoud s osobním rekordem přes sedmdesát tři metrů. Ve světových tabulkách je aktuálně kolem třicátého místa. V Ústí se připravuje na letošní mistrovství Afriky. V sobotu bude házet za družstvo AC Ústí v Praze a za dva týdny ukáže své umění v Děčíně.

Co vás do České republiky přivedlo?

Rozhodl jsem se zkusit štěstí v Evropě. Mám před sebou velké cíle a bez konfrontace s nejlepšími jich nemohu dosáhnout. Ústí má mezi egyptskými atlety skvělou pověst. Před dvěma lety si při ústeckém mítinku náš koulař Yasser Farag výrazně vylepšil osobní rekord a kvalifikoval se díky tomu na olympijské hry do Pekingu. V Egyptě se o tom psalo ve všech novinách a časopisech.

Dosáhl jste ve své kariéře nějakých zajímavých výsledků?

Zúčastnil jsem se Frankofonních her v Libanonu a řady mítinků v arabských zemích. V Evropě jsem poprvé. Chtěl bych se postupně prosadit mezi nejlepší světové kladiváře. Mým cílem je probojovat se příští rok na mistrovství světa do Koreji a pak na olympijské hry do Londýna. Moji přátelé mi doporučili Ústí. Moc si to tady chválili.

Jakých závodů se zúčastníte?

Druhý den po příletu do Prahy jsem odjel s ústeckými atlety na mítink do německého Halle. Byl jsem překvapen skvělou úrovní závodů. Vždyť olympijský vítěz Ziolkowski byl až osmý. Na úvod jsem byl spokojen s výkonem těsně pod sedmdesát metrů. Ještě mě čekají dva závody ve Francii a jeden v Německu. Mezitím nastoupím za Ústí v české lize. Na konci června se vracím domů na kvalifikaci o africký šampionát.

Nepřekvapilo vás trochu chladné počasí v Česku?

Byl to pro mě šok. V Egyptě bylo čtyřicet stupňů, když jsem odlétal. Musel jsem si tady ještě nakoupit nějaké oblečení. Ale musím se přizpůsobit. Líbí se mi tady, všechno je tu takové organizované. Já bydlím v Káhiře a tam je chaos. Město žije dvacet čtyři hodin denně. Káhira nikdy nespí. Žije tam dvanáct milionů lidí a dalších osm tam denně dojíždí za prací. Tady je to takové poklidné.

Máte v Egyptě dobré tréninkové podmínky?

Atletiku dělám profesionálně tři roky. Jsem členem policejního klubu v Káhiře. Podmínky máme velmi dobré. Trénuji s nejlepšími egyptskými atlety dvakrát denně. V Ústí to není úplně jednoduché s tréninkem hodu kladivem. Sektor je úzký, hrbolatý a hlavně zarostlý vysokou trávou. Naposledy jsem hledal kladivo několik minut. Taky jsem se bál, jestli tam nejsou nebezpeční hadi. U nás máme kobry, tak člověk nikdy neví.

Chybí vám v Ústí ještě něco ke spokojenosti?

Moc se mi tu líbí. Všichni mi pomáhají. Jsem šťastný, že tu jsem. Hledal jsem ve městě arabské časopisy, ale žádné jsem nenašel. Ale to nevadí. Mám sebou knihu, abych nezapomněl číst arabsky. Také mi chybí egyptské jídlo. Trochu mě překvapil přílet do Prahy. Policie mě na letišti zadržela. Nechtěli mi věřit, že jsem přijel házet kladivem.

Viděl jste v televizi nějaký hokejový zápas z MS v Německu?

Chvíli jsem se na to díval, když jsme byli na závodech v Německu. Vůbec jsem tomu ale nerozuměl. U nás je populární fotbal, házená nebo volejbal. Hokej u nás nemáme.

Zpracoval Miroslav Vachuta