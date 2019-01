Ústí nad Labem – Sen o návratu BK Ústí do Mattoni NBL se rozplynul. Vedení ústeckého klubu sice zvažovalo nabídku České basketbalové federace, nakonec se ale z finančních důvodů rozhodlo zůstat i v příštím roce mezi 14 účastníky prvoligové soutěže.

Ústečtí basketbalisté prozatím zůstanou v první lize. | Foto: DENÍK/ Rudolf Hoffmann

„Nabídka zahrát si v příští sezoně nejvyšší soutěž nás velice zaujala a celý týden jsme se snažili získat garance na finanční zabezpečení soutěže. Bohužel se to ale nepovedlo. I v příštím roce tak budeme nastupovat v první lize,“ prozradil Deníku marketingový manažer klubu Zdeněk Rytíř.



Podle jeho slov byly právě finanční záruky hlavním důvodem, proč se BK Ústí nepředstaví v nejvyšší soutěži. „Týden je bohužel moc krátká doba a garance nebyly takové, abychom do toho mohli jít. Účast v soutěži by pro klub znamenala velké riziko,“ nechal se slyšet Rytíř.



Severočeský klub se tak může připravovat na nový ročník prvoligové soutěže. „Už jsme přihlášeni a soutěž je již rozlosována. První utkání nás čeká 19. září, kdy zajíždíme k regionálnímu derby na palubovku Chomutova,“ nastínil marketingový manažer klubu.



Kádr BK Ústí se mezitím pod vedením nového kouče Slobodana Nikoliče začíná krystalizovat. Po přestupu Radima Kramného do Svitav a již dříve avizovaných odchodech Holešovského, Suchardy a Hanzlíka se včera na tréninku objevila možná posila týmu. Na testy do krajské metropole dorazil srbský rozehrávač Miloš Kurčubič. Zdali nakonec v sestavě loňského semifinalisty první ligy zůstane, se rozhodne v příštích dnech.