Ústí nad Labem – Po prohraném extraligovém utkání s Benátkami nebylo loučícímu se Martinu Vodvárkovi, kterému skončilo hostování z Liberce, zrovna dvakrát do zpěvu. Sám se chtěl rozloučit lepším výkonem. A hlavně výhrou.

Univerzál Martin Vodvárka zakončuje akci Ústečanů, v jejichž dresu si proti Benátkám zahrál naposledy. | Foto: DENÍK/ Jan Vraný

Přesto mu slušně zaplněná ústecká hala aplaudovala, dojem zanechal výborný.

Jak jste si užil poslední zápas před ústeckým publikem?

Užíval jsem si to parádně, jenom je škoda, že ten můj výkon nebyl lepší.

Čím to bylo, že byly Benátky nad Jizerou nad vaše síly?

Soupeř hrál výborně v poli, Nespočetněkrát mě vyčapali, tím to asi bylo. A neuhráli jsme důležité balóny. Nedařil se nám navíc servis.

Třetí set pak byl jasnou záležitostí Benátek..

To už jsme se v konci soustředili na čtvrtý set, kde jsme na ně chtěli vlétnout a dlouho nám to šlo, ale ten konec se nám nepovedl.

S jakými pocity opouštíte Ústí?

Hodně jsem se tady naučil, byla to pro mě zkušenost a obrovská škola. Škoda těch posledních utkáních, které z mé strany nebyly dobré. Jinak to tady bylo na jedničku.

Jak vám bylo, když komentátor oznamoval vaše jméno a slyšel jste aplaus ústeckého publika?

Skvěle, moc si toho vážím.

Co pokračování v dresu Ústí?

To je těžká otázka, v Ústí hraji a je to výborný, ale jsem kmenový hráč Liberce.

Čekáte, že dostanete v Liberci více šancí se prosadit?

Na mé pozici je tam Jakub Vencovský, největší úderná síla v extralize, daří se mu, ale věřím, že šanci dostanu.

Budete mít na co vzpomínat?

Určitě. Kluci jsou tady výborní, parta je skvělá.

Jak se vám spolupracovalo s legendou Milanem Bicanem?

Na to, jak je od nás věkově daleko, tak mezi nás výborně zapadl. Je to obrovská zkušenost s ním hrát i trénovat, smekám před ním.

ZPRACOVAL Jiří Šlaj