Ústí nad Labem - „Přivítáme medailisty z ME i MS,“ řekl na tiskové konferenci prezident svazu Svatopluk Žáček. Českou jedničkou bude Zdeněk Chládek. Kubánští borci budou opět chybět.

Boxer ústeckého SKP Sever Zdeněk Chládek. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Boxerský podnik číslo jedna na českém území se kvapem blíží. Velká cena města Ústí nad Labem zvedne oponu už za devatenáct dní - 42. ročník se v hale SKP na Sříbrníkách uskuteční od 23. do 26 března. A účast bude tradičně skvělá. Přípravy ostře sledovaného turnaje s rozpočtem jeden milion korun v těchto dnech očividně gradují.

V ringu se představí plejáda hvězd. „Přivítáme medailisty z velkých akcí, z mistrovství Evropy i světa. Spousta borců rovněž uspěla na olympijských hrách,“ řekl na včerejší tiskové konferenci prezident České boxerské asociace Svatopluk Žáček.

Český box bude mít ve hře čtrnáct borců, největší naděje se vkládají do současné jedničky tuzemského amatérského ringu Zdeňka Chládka, jenž bude titul obhajovat, už třikrát Grand Prix v minulosti vyhrál. Představí se ve váze do 64 kg, která zároveň prvně ponese přívlastek Memoriál olympijského vítěze Bohumila Němečka.

Pro české boxery bude Velká cena zásadní prověrkou před červnovým mistrovstvím Evropy v bulharské Sofii a zářijovým šampionátem v Baku. „Nároďák ještě nemá hotový hotový úzký kádr na Evropu ani na svět. Každý se musí ukázat. Otestujeme si všechny kandidáty. Čekají nás poslední dva tři turnaje, z kterých uděláme nominaci. Když někdo vyhrává v naší extralize, tak to ještě neznamená, že na šampionát automaticky pojede,“ vzkázal reprezentační trenér Miroslav Vrba.

Česká reprezentace bude mít před Grand Prix společný kemp s reprezentací Maroka. „Jsou na tom slušně, mají solidní podmínky, od kterých se vše odvíjí,“ uvedl Žáček. A zrovna mu přišla na mobilní telefon SMS zpráva s informací, že marocká výprava bude čítat čtrnáct lidí.

Pořadatelé si libují. Lákadlem pro fanoušky mají být borci z Ruska, Francie, Litvy či Uzbekistánu. „Žádného nováčka tentokrát nemáme, ale přiletí i reprezentace Austrálie, Číny, Indie. Naopak pozdě poslaly přihlášky týmy Anglie, Moldávie, Španělska a Turecka. Museli jsme je odmítnout, protože došly kapacity. Už tak nás první den turnaje čeká desetihodinový maraton, který bude končit kolem půlnoci,“ uvedl nový ředitel Velké ceny Konstantin Flachbart.

Podruhé se v Ústí nad Labem představí ženy. „Zatím je přihlášeno 91 mužů a 36 žen. Pro ně budou vypsány tři váhy - a to do 51 kg, do 60 kg a do 75 kg. Přijedou tři ruské obhájkyně prvenství. Loni měly ženy se svým technickým pojetím velký úspěch, navíc už jejich příprava směřuje k olympijské premiéře v roce 2012 v Londýně,“ prohlásil tiskový mluvčí turnaje Václav Vlk.

Opět nepřijedou Kubánci. „Snažili jsme se je kontaktovat. Víme, že na začátku roku už byli v Maďarsku a Bulharsku, ale oni nekomunikují. Asi je problém ve financích,“ dodal svazový šéf Žáček.

Vyhrát v Ústí? To není sranda, říká Chládek



Vlajkovou lodí českého boxu bude na březnové Velké ceně města Ústí nad Labem 20letý borec ústeckého SKP Zdeněk Chládek. Doma je neporazitelný, v minulém roce nenašel přemožitele v české extralize ani německé bundeslize. A hlavně – už třikrát ústeckou Grand Prix dokázal vyhrát!



„Rád bych obhájil titul, vím, že to nebude jednoduché, ale udělám pro to vše,“ slíbil slavný rodák z Krupky.



Jak se necelé tři týdny před turnajem cítíte?

Trošku jsem měl zdravotní problémy. Do pátku jsem ležel s angínou, ale pak jsem se protáhl a byl na extralize v Prostějově. Svůj zápas jsem vyhrál, ale porážku 4:14 neodvrátil. Ale cítím se lépe.



Příprava nyní bude gradovat?

Budeme mít reprezentační soustředění. Budu ladit váhu, vracím se z 69 kg do 64 kg. Snad to bude v pohodě. Zatím jsem zhubl dvě a půl kila, dvě ještě musím dostat dolů, ale zatím je čas. Relativně.



Důležitý bývá los. Ve vaší kategorii do 64 kg nastoupí i juniorský mistr světa Petrauskas z Litvy.

Konkurenci neřeším, na los čekat nebudu. Kdo tam do ringu přijde, tak přijde a hotovo. Je mi to jedno.



Jaké sportovní vrcholy vás v této sezoně čekají?

Důležité pro mě bude červnové mistrovství Evropy, ale zejména podzimní světový šampionát v Baku, který bude zároveň olympijskou kvalifikací do Londýna. Po Velké ceně pojedu na turnaje do Polska a Arménie. Před Evropou bych měl mít tři prověrky a turnaj v Ústí bude jednou z největších z nich



A jediná doma…

Je to nejlepší. Jsem doma, mám tady kamarády, všichni známí se přijdou podívat, fandí vám celá hala. Když slyšíte svoje jméno, je to super. Velká cena je jeden z nejkvalitnějších turnajů ve střední Evropě. Určitě není snadné vyhrát. Není to sranda.



Opět budou chybět borci z Kuby. Je to pro vás výhoda?

Nikdy jsem neměl to štěstí se s kubánským boxerem potkat, ale ani jsem se konfrontaci nikdy nevyhýbal.