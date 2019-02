Ústí nad Labem – K druhému utkání letošního ročníku extraligové soutěže vyběhnou v sobotu v 11 hodin na domácím Stadionu mládeže hokejbalisté oddílu Elba DDM emspoma Ústí nad Labem.

Před týdnem porazili ústečtí hokejbalisté Vlašim, nyní chtějí uspět i proti Jindřichovu Hradci. | Foto: DENÍK/Jan Vraný

Svěřenci trenéra Patrika Cermana vyzvou na souboj nováčka soutěže z Jindřichova Hradce a cílem bude urvat tři body.

„Musíme přijmout roli favorita a v domácím prostředí naplno bodovat. Se soupeřem jsme se střetli už v únoru v rámci Českého poháru a v kombinované sestavě jsme na jeho hřišti zvítězili 1:0. Pokud podáme zodpovědný výkon a vyvarujeme se zbytečných chyb a nedisciplinova¬nosti, tak si myslím, že bychom měli utkání zvládnout,“ říká před zápasem kormidelník ústecké Elby Patrik Cerman.

Jeho tým v minulém kole vedl nad Vlašimí po dvou třetinách už 4:0, nakonec ale bral jen dva body za výhru 5:4 po nájezdech. „Když si ten zápas zhodnotím s odstupem času, tak budu rád, když podáme stejný výkon, který jsme předvedli v první a druhé třetině, tentokrát však doufám, že takhle budeme hrát celých 45 minut,“ přeje si kouč.

Ten měl v posledním utkání značné problémy se sestavou, když měl k dispozici jen třináct hráčů. „Někteří kluci hráli den před utkáním Memoriál Jindřicha Borůvky, přestože měli zakázáno se ho zúčastnit. Bral jsem to jako porušení přístupu a životosprávy a na duel s Vlašimí jsem s nimi nepočítal. Doufám, že jsme si to v týdnu vyříkali a že se něco podobného nebude opakovat,“ dodává trenér Ústečanů.

„Hrajeme proti nováčkovi soutěže, nesmíme je pustit do hry. Soupeř postoupil do nejvyšší soutěže a bude plný euforie, ale my jim to musíme znepříjemnit. Doma musíme zvítězit,“ nabádá před utkáním zkušený útočník Elby Jan Štěpánek.