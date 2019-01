Ústí nad Labem /VÍME PRVNÍ/ – Výprodej ústeckých volejbalistů pokračuje. Vedení extraligového klubu se kvůli nestabilní finanční situaci zbavilo další ikony.

Volejbalista Václav Kopáček přestoupil z Ústí do Liberce. | Foto: DENÍK/Rudolf Hoffmann

Po nahrávači Filipovi Habrovi, který již v loňské sezoně přestoupil do českobudějovického Jihostroje, opouští Severočechy další hvězdná opora. Je jí devětadvacetiletý odchovanec klubu Václav Kopáček, hrající na pozici libera, který nečekaně přestoupil do Liberce.

„Liberec vznesl dotaz na Vencu Kopáčka, zdali ho nemůžeme uvolnit. Měsíc jsme o tom jednali a čekali, jak se vyvine naše ekonomická situace. Nakonec jsme se rozhodli Kopáčka uvolnit, je to pro nás ekonomicky zajímavé, i když musím přiznat, že částka není taková, jaká byla v případě Habra,“ prozradil šéf ústeckého volejbalu Miroslav Přikryl a jedním dechem dodal: „Součástí transferu je přestup blokaře Jakuba Jůny opačným směrem a také finanční kompenzace.“

Ústecký odchovanec měl původně na severu Čech smlouvu až do konce letošní sezony. „Bylo pravděpodobné, že by po sezoně dostal jiné nabídky a mohl by odejít. Přestup do Liberce je pro něj posun do ambicióznějšího týmu,“ uvědomuje si manažer ústeckého klubu.

A kdo Kopáčka na postu libera nahradí? „Máme připravené náhradní varianty. Dvě sezony jsme si na tento post připravovali mladého Jirku Kořínka a myslím si, že bude adekvátní náhradou. Samozřejmě mu zatím chybí zkušenosti, ale bude se s tím muset vypořádat. V nejhorším případě může na liberu zaskočit i Milan Bican,“ prozradil Přikryl.

Kopáček ale není prvním hráčem, který v letošní sezoně kvůli úsporným opatřením opustil kádr SKV Ústí. Již před několika týdny ohlásilo vedení klubu předčasné ukončení hostování libereckého Filipa Nesvačila. „O dalších prodejích hráčů neuvažujeme. Kluci chtějí dohrát sezonu i v nejistých podmínkách. Mám ale takové zprávy, že nás město nepotopilo a sezonu bychom s jeho podporou měli dohrát,“ dodal na závěr Přikryl.