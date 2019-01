Ústí nad Labem – Strastiplná sezona extraligového volejbalového klubu SKV Ústí nad Labem nebere konce. Sotva se mu tak tak podařilo ustát ekonomickou krizi, odchod několika hráčů a nakonec i trenéra Miroslava Malána, čelí další pohromě.

„Postihla nás těžká zranění. To je katastrofa. A zrovna před nejdůležitějším zápasem sezony,“ řekl trenér a manažer ústeckého celku Miroslav Přikryl z Příbrami, kde byl v pátek odpoledne na turnaji kadetů.

Už v posledním venkovním utkání v Brně se zranil blokař Martin Alfonso, pohromou je onemocnění libera Jiřího Kořínka. „Alfonso má výron, do hry budeme mít dva blokaře a z juniorky vezmeme mladého Klusoně, který byl při extralize teprve jednou na soupisce. A Kořínek? To je ještě větší problém. Variantou mohou být smečaři Mooz nebo asistent Bican. Spolu s ním se rozhodneme ještě dnes, možná ale taky až těsně před zápasem.“

Ústeckou partu čeká po dvou porážkách v řadě sobotní zápas 28. kola nejvyšší soutěže na palubovce beznadějně poslední Odolena Vody. Začíná od 19:00.

„Odolka patří k nejslabším soupeřům v soutěži, proto bychom tam měli splnit roli favorita i v rozpoložení, v jakém jsme. Jedeme tam vyhrát. Pokud se nám to podaří za tři body, tak si podle mě zajistíme play off, protože pak už hrajeme jen čtyři kola. Kluci si postupem do vyřazovacích bojů chtějí napravit reputaci. Pokud by se nám vyhrát nepodařilo, situaci bychom si ještě pořádně zkomplikovali,“ dodal ústecký šéf Přikryl.

Extraliga 28 . kolo:



Sobota, 17:00: Brno - ČZU Praha

Sobota, 19:00: O. Voda - Ústí n. L.

Sobota, 18:00: Ostrava - Benátky n. J.

Sobota, 17:00: Zlín - Příbram

Pondělí, 18:00: Č. Budějovice - Liberec