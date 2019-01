Ústí nad Labem – Dlouho očekávaný start jarní části extraligové soutěže v hokejbalu konečně přichází na scénu.

Ústečtí hokejbalisté před týdnem prohráli v Mostě. Nyní se představí na hřištích Kert Parku a Pardubic. | Foto: DENÍK/Jan Vraný

O víkendu se naplno rozhoří odvetná část soutěže a o mistrovské body budou bojovat i ústečtí hráči, kteří se představí na hřištích pražského Kert Parku (sobota 17.00) a Pardubic (neděle 11.00).

„Čekají nás dva velmi těžké zápasy s lídrem soutěže z Prahy a čtvrtým celkem tabulky z Pardubic. Když urveme alespoň jedno vítězství, budu spokojený,“ nechal se před zápasy slyšet kouč aktuálně třetích Ústečanů Patrik Cerman.

Jeho svěřenci před týdnem absolvovali první ostrou prověrku, když se v rámci Českého poháru představili v hale mosteckého Penta (1:4). „Ten zápas potvrdil naši fóbii ze špatných začátků. Mám proto trochu obavy, jak bude nyní vypadat herní projev mužstva. Je jasné, že hráči musejí bojovat na více než sto procent,“ nabádá kouč.

V Mostě jeho tým inkasoval hned tři branky v početní nevýhodě. „V týdnu jsme se na to hodně zaměřili, i když nejlepší by bylo ty fauly prostě nedělat. Uspět můžeme jen v případě, že budeme hrát disciplinovaně a předvedeme maximální nasazení,“ uvědomuje si trenér Cerman.

Na jeho partičku čekají velmi silní protivníci. „Kert Parku dorostla skvělá generace hráčů, kteří v týmu působí už od juniorů. Staví to na individualitách, které musíme pohlídat. Co se týče Pardubic, ty sází na vyrovnaný kádr, běhavý a bojovný hokejbal,“ říká Cerman, který vyšle do bitev kompletní kádr. „Atmosféra v týmu se mi zatím moc nezdá, jako by hráči byli v zimním spánku, ale budu rád, když se spletu,“ dodal kouč.