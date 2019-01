Ústí nad Labem - Severočeši v posledním utkání nestačili na Příbram. Na vrchol sezony se místo nich těší Brno, které nečekaně slavilo v Liberci.

Miroslav Přikryl. | Foto: DENÍK/Martin Klimeš

Už jen zázrak by nás mohl připravit o play off. To si říkali volejbalisté před posledním kolem základní části extraligy. Severočeši si nepřipouštěli, že by ještě mohli přijít o účast ve vyřazovacích bojích. Jenže ten zázrak se stal!

Ústí prohrálo doma s Příbramí 1:3 a když Brno senzačně dobylo Liberec 3:2, bylo hotovo. Ústí přenechalo osmé místo Moravanům, které dovedl do play off kouč Miroslav Malán, jenž strávil většinu této sezony právě v Ústí. Rozhodl jediný bod!

„Tragédie to určitě není, život jde dál,“ řekl k předčasnému konci sezony trenér a šéf Ústí Miroslav Přikryl. „Mančaft měl na postup, ale jakmile se objevily finanční problémy, celou koncepci to narušilo.“

Proti Příbrami jste dokázali uhrát jen jediný set. To je v rozhodujícím boji o play off málo…

Pokračovali jsme v matných výkonech, vyjma prvního setu, kdy byla cítit bojovnost a nasazení. Po tom se projevila převaha hostů, kteří hráli v pohodě a nedělali moc chyb. Pak už jsme nenašli morální sílu na zvrat.

I při porážce vás pořád mohl zachránit Liberec, kdyby porazil Brno…

Dukla nám mohla pomoct a její prohra nás trošku překvapila. Usilovala o nejvýhodnější pozici pro play off proti mančaftu, který přijel nekompletní s juniory. Liberci se to může vymstít.

Měli jste informace, jak se vyvíjí utkání pod Ještědem?

Měli jsme průběžné zprávy. Zápas v Liberci začal o hodinu později a ještě se protahoval. Věděli jsme, že Brno vede 2:0, což bylo překvapení. Pak už jsme jen čekali na výsledek.

Přesto – postup jste si měli uhrát sami a už dřív, že?

Přesně. Liberec bych z téhle situace nevinil, ten si zkomplikoval život sám. My jsme odehráli několik zápasů, ve kterých jsme nedokázali podávat stabilní výkony. V novém roce jsme porazili jen týmy v tabulce pod námi, nic navíc jsme neuhráli. Z tohohle pohledu si postup ani moc nezasloužíme. Jsem objektivní a naše výkony nás do play off neposunuly.

Pohybovali jste se dokonce i na pátém místě, ale jak vypluly na povrch finanční problémy v klubu, následoval sešup dolů…

To byl základ všeho. Postavili jsme tým, který plnil ambice. Chtěli jsme být kolem pátého šestého místa a mančaft dokázal, že na to má. Finanční problémy, které se objevily na přelomu listopadu a prosince, celou koncepci narušily.Většina hráčů se s finančním tlakem nedokázala vypořádat. I když se platy postupně dorovnávají, tak už je pozdě. Odchody hráčů i trenéra měly na hru týmu vliv. Přesto si myslím, že kádr, který tady zůstal, měl na to, aby postoupil do play off.

Jak vidíte budoucnost ústeckého volejbalu? Nehrozí rozprodej hráčů a zánik extraligy?

V pondělí bude krátká schůzka s hráči a během týdne proběhnou jednání ve vedení klubu, co budeme s týmem zamýšlet. Prvotní bude sehnat partnera z hlediska financí. Ukazuje se, že podpora města zdaleka nestačí. Máme schválenou dotaci, ale na extraligu to prostě nestačí. Musíme získat generálního partnera! Budeme zvažovat, jestli se přeorientovat hlavně na mládež a jakým způsobem pak vést áčko v extralize. Všechno to bude odvislé od toho, jestli se nám podaří navýšit finance pro extraligový tým. Tuhle problémovou sezonu už nechci opakovat. Uděláme větší analýzu, proč to takhle dopadlo, chtěl bych se vyvarovat chyb a omylů, které jsme před sezonou udělali.

Ústí – Příbram 1:3. Sety: 25:23, 20:25, 18:25, 19:25.

Nejvíce bodů: Kramár 15, Moník 11, Mach, Pěkný a Jůna po 10 – Kriško 22, Zach 15, Málek 11.

Rozhodčí: Rychlík, Činátl, Tůma, Onderčín. Diváci: 280.

Ústí: Bican, Moník, Mach, Kramár, Pěkný, Jůna, libero Kořínek. Střídali Dvořák a Mooz.