Ústí nad Labem – Atleti mužského oddílu Athletic clubu Ústí nad Labem ovládli o víkendu i druhé kolo ligy družstev v Bílině a v polovině soutěže mají nakročeno k senzačnímu postupu do první ligy.

Atleti AC Ústí se mohou spolehnout na výkony Ahmada Hazera, který nebude chybět na olympiádě. | Foto: DENÍK/Rudolf Hoffmann

Nejvíce bodů zatím nasbíral dvaadvacetiletý mladík z Libanonu Ahmad Hazer, který se v Ústí připravuje na Olympijské hry v Londýně.

Ahmade, co vás přivedlo do Ústí nad Labem?

Můj bratr Ali se zúčastnil před dvěma lety ústeckého mítinku a v Česku se mu zalíbilo. V minulé sezoně pak pomáhal Ústí ve druhé lize, ale bylo z toho jen celkové druhé místo. Když mi pak vyprávěl o ústecké partě, tak jsem chtěl také pomoci a zatím to vypadá velmi dobře.

V jakých disciplínách v lize nastupujete a jak se vám daří?

Nečekal jsem, že to bude až tak náročné. Mojí hlavní disciplínou jsou krátké překážky, ale pomáhám družstvu i ve sprintech na sto a dvě stě metrů i ve štafetě. Takovou porci disciplín jsem ještě nikdy v jednom dni neabsolvoval. Po prvním závodě v Děčíně jsem nemohl ani chodit. V Bílině to už bylo lepší, ale jsem rád, že další kolo je na programu až za měsíc.

Startoval jste na velkých světových soutěžích, co považujete za největší úspěch?

Zúčastnil jsem se mistrovství světa v Berlíně i loňského šampionátu v Koreji. Tam jsem se spřátelil se světovým rekordmanem Dayronem Roblesem a získal obrovskou motivaci. Chci se hlavně stále zlepšovat. Osobní rekord jsem už vylepšil na 14,06 vteřiny a stovku umím zaběhnout za 10,60 vteřiny. Musím být ale lepší. Moc se těším na letošní Olympiádu v Londýně.

Libanon je pro Čechy poměrně neznámá země ve Středomoří. Jaké máte podmínky ke kvalitnímu tréninku?

Připravuji se na hlavním stadionu v Bejrútu. Trénuji ale momentálně sám bez trenéra. Půl roku jsem byl na stáži v Senegalu, kde se mi věnoval francouzský trenér. V Libanonu je hlavním sportem basketbal a potom fotbal. Ale nemohu si stěžovat. Naše země sousedí se Sýrií, kde se právě válčí, ale u nás je celkem klid. V Ústí nad Labem se mi líbí, vždycky se strašně moc se těším na další závody a doufám, že na konci srpna budeme slavit postup.

Zpracoval Miroslav Vachuta