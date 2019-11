Poslední zápas jste odehrál na začátku měsíce proti Opavě, kde jste hrál zhruba osm minut, hádám tedy, že jste zraněný…

Přesně tak, v derby proti Opavě jsem se zranil a od té doby jsem nehrál .

Přesto jste absolvoval s týmem sedmihodinovou cestu do Ústí nad Labem, těšil jste se sem?

Ano, hrával jsem tu, takže zápas proti Ústí mě samozřejmě zajímal a nechtěl jsem si ho nechat ujít.

Co na něj říkáte? Vyfaulovali se vám čtyři hráči, hrála se dvě prodloužení…

Myslím, že jsme odehráli dobré utkání. Pro nás je to venku vždycky těžké, ale dnes se nám to opravdu povedlo. Škoda, že se nám nepovedlo vyhrát, na konci to bylo o štěstí.

Jak se vám osobně líbí v Ostravě, jste spokojený?

Jsem. Máme mladý tým a my zkušenější se snažíme dát tomu týmu nějakou tvář.

Nějakou motivační prémii proti Ústí jste vypsal?

Vypsal, ale bohužel nebude splněná, protože jsme prohráli.