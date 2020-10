Jste českým šampionem, jak vám to zní?

Zní to skvěle (úsměv). Doufám, že to bude ještě víc, třeba mistr světa nebo aspoň Evropy. Chtěl bych nějaký velký titul.

Otevře vám český titul dveře k velkým zápasům?

Je to pro mě pořádný rozjezd kariéry. Chci velký zápasy, abych mohl ukázat, co ve mně je. Tohle je krok k tomu, abych měl větší zápasy, větší publikum.

Jednou už jste usiloval o australský titul…

Prohrál jsem na body. Bylo to strašně vyrovnaný, kdybych boxoval doma, tak bych možná vyhrál já.

Máte už představu o dalším utkání?

Nechci si nic shánět sám. Záleží na tom, co mi nabídne Lukáš Konečný, se kterým bych teď měl spolupracovat. Uvidíme, co mi nabídne.

Byl pro vás titulový zápas s Bezvodou náročný? Soupeř byl hodně houževnatý…

Soupeř je trošku starší než já, ale zkušenostmi jsme na tom stejně. Je to kamarád, spoustu let jsme boxovali v jednom týmu, takže se dobře známe. Věděl jsem, do čeho jdu. Je to tvrdý boxer, umí překvapit. Musel jsem si ho podržet, aby mě nepřekvapil nějakým tvrdým úderem.

Jaké to je postavit se v ringu proti kamarádovi?

Přijde mi divný mlátit do kamaráda, ale je to box, sport. Pro mě to zůstalo v ringu. Mám ho rád, je to fakt skvělý kluk. Doufám, že se z toho co nejdřív zvedne.

Kolik sil vás stál desetikolový zápas?

Ještě bych mohl boxovat další pět kol. Možná to tak nevypadalo, občas se tak netvářím, ale mohl bych boxovat dál. Jsem v pohodě.

Užil jste si bouřlivou kulisu?

Já jsem strašně rád, když boxuju v Ústí. Tohle je moje publikum, tady jsem doma. I přesto, že jsem původem z Arménie, tak Ústí je můj domov.

Fanoušci se na vás po vítězství vrhli a slavili jste jak ve fotbale…

Bylo to super. Miluju svoje fanoušky, moc jim děkuju. Jsou to moji nejlepší kamarádi, ani nespočítám, kolik jich je (smích).