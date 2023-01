Bez debat. Sokoli zahráli parádně, o tom žádná, ale Válečnici svým přístupem nečekanému výsledku hodně pomohli. Jdete do zápasu proti týmu, který je ve srač…, tak máte v hlavách další, možná i snadné, vítězství. Jenže to je chyba. Nejdete do toho pak na sto procent, což se může vymstít. Místo vlítnutí na soupeře a brzkého rozhodnutí dali Děčínští soupeři šanci, ten ji vycítil a pak už se domácím do toho těžko dostávalo.

„Důvody prohry je nutno hledat jednoznačně v našem přístupu. Mysleli jsme si, že se Hradec porazí sám,“ pronesl lodivod Armexu Tomáš Grepl. „Myslím si, že domácí cítili lehkou kořist a trochu nás podcenili,“ doplnil hradecký trenér Lubomír Peterka.

Děčínský trenér Tomáš Grepl.

2. Víra a sebevědomí

Je až s podivem, že Královští sokoli před utkáním vůbec nemysleli na porážku a naopak hovořili o výhře, přestože byli v těžké výsledkové krizi, bez pěti hráčů a navíc v sestavě s nemocným kapitánem Ondřejem Peterkou.

„Ať jsme v jakémkoliv složení, tak se musíme pokusit vyhrát kdekoliv. Rozhodně nic nevzdáváme a jedeme do Děčína se pokusit vyhrát. Pro vítězství musíme udělat maximum a doufat také v to, že si soupeř třeba vybere i horší chvíle. Nebo také někdo z našich hráčů vystoupí, zadaří se mu a povede se celému týmu utkání a třeba se budeme radovat z vítězství. Basket je hra a míč je kulatý, takže se může stát všechno,“ pravil kouč Peterka.

3. Produktivní komando

Oproti předešlým duelům v podání Východočechů, kdy se výrazněji prosazovali jen jeden nebo dva hráči, se tentokrát chytlo hned několik Sokolů. Střelecky se zadařilo triu Šturanović, Autrey, Škranc, které nasázelo dohromady 66 bodů. Výborný výkon podal také dvacetiletý Dvořák (13 bodů). To byl jeden z klíčů nečekaného vítězství.

4. Šturanović si dal říct

Srb s černohorským pasem je naprosto klíčovým pivotem Hradce. Pravidelně zapisuje spoustu bodů i doskoků. Ale bohužel také faulů, kde projevuje svoji horkou jižanskou krev. Tu a tam se stane, že se podkošoví hráči v zápase vyfaulují, jenže obrovitému Balkánci (210 cm) se to stalo v letošní sezoně už šestkrát, čímž svůj tým hodně oslaboval v důležitých koncovkách. Došlo to až tak daleko, že s ním trenér ztrácel trpělivost.

„Už jsem z něj hodně vynervovaný. Vždycky si to říkáme a stejně se pokaždé vyfauluje, tím nám to celé zboří. Já za něj prostě nemám náhradu. Je to dostatečně zkušený hráč, aby si tyto situace ohlídal. Nevím, co s ním je, ale je to jednoznačně jeho chyba, poškodil celé družstvo," zlobil se na něj Peterka po předešlém domácím nezdaru s Ústím nad Labem (68:92).

Teď se však Šturanović alespoň částečně vykoupil. Nejenže zaznamenal pouhé dva fauly, ale s třiadvaceti body byl nejlepším střelcem utkání a strůjcem nečekané sokolí krádeže.

5. Nevídaná třetí čtvrtina

Tahle část stoprocentně rozhodla. Hradečtí třetí periodu opanovali až neuvěřitelným výsledkem 27:6! „Předvedli famózní výkon, my jsme naopak byli tragičtí a prohráli ji o jednadvacet bodů,“ měl jasno děčínský Grepl. „Tam se rozhodlo. Domácí jsme zavřeli na šesti bodech, když jsme ucpali bednu. V útoku nám šel dobře míč z rukou, odskočili jsme a pohlídali si výhru až do konce,“ těšilo šéfa lavičky Královských sokolů.

6. Semkli se a dřeli jeden za druhého

Všechno hrálo proti nim – výsledky z posledních zápasů, psychika, horší forma většiny hráčů, marodka. „Jsem za to vítězství hrozně rád, protože jsme jeli v hodně zdecimované sestavě. Měl jsem sedm hráčů plus dorostence, Ondra Peterka vylezl na zápas rovnou z postele,“ zdůraznil trenér Hradce.

Jeho mančaft tak šel do utkání s tím, že nemá co ztratit, nechá na palubovce všechno a uvidí, na co to bude stačit. Hráči se i v oslabeném složení semkli, makali jeden za druhého a překvapení bylo na světě. „Ukázali jsme, že máme na to porazit i lepší týmy. Předvedli jsme dobrý výkon a podle mě to byl i vcelku pohledný basketbal,“ hodnotil rozehrávač Tomáš Dvořák.

Hradecký trenér Lubomír Peterka.

7. Nepustili soka do vyššího vedení

V prvním poločase se utkání lámalo, ale nezlomilo. Favorit mohl jít do výraznějšího vedení, čímž by bylo asi hotovo, ale nestalo se tak. „Kdybychom v první půli dali vše, co normálně dáváme, vedli bychom o dvacet a nebylo co řešit,“ je přesvědčen pivot Válečníků Martin Mach. „Byli jsme jednoznačně lepší, ale místo toho, abychom už zde zápas utrhli, nechali jsme soupeře na dostřel,“ doplňuje kouč Grepl.

„Odehráli jsme slušný poločas, domácí jsme nepustili do žádného trháku. Od začátku se nám dařilo plnit pokyny, se kterými jsme do zápasu šli,“ poznamenal hostující trenér Lubomír Peterka důležitou skutečnost.

8. Nepodlehli „válečnému“ prostředí

V Děčíně je horká půda. Obzvlášť když se teď Severočechům daří, chodí do haly Armex Sportcentra „plný dům". Na Královské sokoly dorazilo do ochozů jedenáct stovek fanoušků a ti hnali druhý celek KNBL za dalším vítězstvím. Hosty to ovšem nepoložilo, naopak je to nakoplo ke skvělému výkonu. Možná i proto, že z třebešské haly, kam chodí v průměru čtvrtinové návštěvy, nejsou zvyklí na takovou kulisu.