Basketbalisté Ústí nad Labem prohráli i v Opavě a nepříjemnou sérii soutěžních porážek natáhli už na šest zápasů. Ve Slezsku nestačili 68:82.

Opava hostila ústeckou Slunetu | Foto: Deník/Ondřej Kovalčík

Klíčovou pasáží se stal tentokrát už první poločas, respektive druhá čtvrtina, jíž Severočeši prohráli o jedenáct bodů a do šaten tak odcházeli se čtrnáctibodovým mankem. Po změně stran už se sice hra vyrovnala, jenže ztrátu už soubor trenéra Jana Šotnara smazat nedokázal.

Nejlepšími střelci byli tradičně Američané, trio Hicks (12), Svejcar (14) a Martin (16) se jako jediné z hostující squadry dokázalo dostat na dvouciferný počet bodů.

„Našim hráčům patří poklona za bojovnost, i když jsme prohrávali v závěru vysokým rozdílem, nevzdali jsme to a bojovali až do konce. Celkově to ale nebylo z naší strany povedené utkání, domácím gratuluji k zaslouženému vítězství,” řekl ústecký trenér Jan Šotnar.

„Opava dnes byla lepší zejména v útoku. My jsme dali pouze 68 bodů a to je nás málo. Rovněž na doskoku byli domácí lepší a přehrávali nás. Nepovedené utkání z naší strany,” souhlasil křídelník Jan Maděra.

Ústí tak zůstává po dvou pohárových a čtyřech ligových porážkách v řadě na páté příčce, navíc mu Pardubice odskočily o další výhru. Poslední domácí duel nadstavbové části čeká Slunetu ve středu doma proti Kolínu (18.00).