Svěřenci reprezentačního rekordmana a české futsalové persony Martina Dlouhého měli skvělý start do utkání, když po trefách kapitána Ostráka a Petra Výborného vedli 2:0. Českolipští však dvěma slepenými brankami během 32 sekund srovnali. Přesto ještě jednou zafungovala spolupráce nahrávajícího Jelínka a zakončujícího Výborného, to však bylo z gólového účtu Ústí nad Labem všechno.

Sympatickou první půli Rapidu zkazila rána Tomáše Fichtnera, která dvě vteřiny před koncem zaplula přesně k tyči a do šaten se tak odcházelo za stavu 3:3. Branka do šatny jako by domácí nakopla, naopak Rapid působil po změně stran hodně mátožně. Ve 24. minutě ho ještě na brankové čáře zachránil obránce Klier, v polovině druhého dějství už ale poprvé v zápase překlopil skóre na stranu Démonů Caizl.

Rapid se v závěru odhodlal k risku bez brankáře, postupně ho však ztrestali hattrick kompletující Fichtner, brankář Kirov a také Zapletal. Ačkoliv Ústí předvedlo sympatický výkon, zůstává nadále bez bodu. V 5. kole vyzve doma Liberec.

1. Futsal liga, 4. kolo:

Démoni Česká Lípa – Rapid Ústí n. L. 7:3 (3:3)

Branky a nahrávky: 15. Bužík (Bejda), 15. Fichtner (Rott), 20. Fichtner (Rott), 32. Caizl, 39. Fichtner, 40. Kirov, 40. Zapletal – 3. Ostrák, 6. Výborný (Jelínek), 18. Výborný (Jelínek)

Rozhodčí: Matyš, Kaštánek. ŽK: 1:1.

Rapid Ústí: Votava (Džudža) – Ostrák (C), Výborný, Tichý, Jelínek – Džudža, Rozboud, Zajíček, Klier, Koc, Mach, Hajaš, Gajdoš, Čapek