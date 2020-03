Anketa, která rozděluje kluby basketbalové ligy. Česká Basketbalová Hráčská Asociace oslovila v únoru české a slovenské hráče, kteří působí v NBL. Celkem hlasovalo 97 hráčů, což činí průměr osm na jeden klub. Ústecký manažer Hrubý tvrdí, že jeho klub poškozuje. Děčín skončil v anketě jako druhý nejlepší.

Graf spokojenosti basketbalistů v jednotlivých klubech. Zatímco Děčín patří do špičky, ústecká Sluneta je na opačném pólu a generální manažer Tomáš Hrubý anketu kritizuje. | Foto: FB profil BK Děčín

„Anketu vnímám především jako projev loajality našich hráčů. Tu si ale musíte vybudovat a odráží se v ní i jejich spokojenost v klubu. Náš klub se pro ně dlouhodobě snaží vytvářet co nejpřívětivější prostředí a jsme hrdí, že to tak vnímají i sami hráči. Co se týče jednotlivých témat, tak v každém dotazovaném chceme být vždy mezi nejlepšími,“ řekl na klubovém facebooku BK Armex děčínský generální manažer Lukáš Houser.