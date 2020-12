Zatímco fotbalové, hokejové, florbalové, volejbalové nebo házenkářské soutěže už před několika týdny zrestartovaly svůj program, futsalisté měli smůlu. Jejich soutěž není profesionální, podmínky ministerstva zdravotnictví, které dovolovaly profíkům hrát, pro ně neplatily. S dalším rozvolněním se restart přiblížil, v pondělí pak vláda schválila možnost levných antigenních testů pro profesionální a amatérský sport. "Dalo nám to zelenou. V lednu bychom měli začít znovu hrát. Ve čtvrtek bude ligové grémium, na kterém se definitivně rozhodne. Ale z ponděního jednání klubů mám dobrý pocit, mělo by se na 95% říct ano," informuje šéf Svarog FC Teplice Michail Žák.

Tepličtí už druhým týdnem trénují ve své hale Na Stínadlech, na restart se těší. "My bychom hráli za každé situace, šli bychom i do PCR testů. Jsme opravdu rádi, že se kolotoč zápasů znovu rozběhne. Program bude nabitý, mělo by se hrát dvakrát v týdnu, aby se stihl kompletní ligový program. 15. ledna máme doma Plzeň, to bude souboj druhého s prvním, velký šlágr. Už máme pohromadě celý tým, vrátili se i hráči, kteří byli v zahraničí doma u rodiny. Kádr chceme rozšířit, abychom sled zápasů zvládli," říká Žák.