Na poslední rozloučení s bývalým basketbalistou Ústí či Litoměřic a trenérem mládežnických kategorii ve Slunetě Janem Freieslebenem dorazily stovky lidí. Francovi tleskalo na poslední cestu zhruba sedm stovek přátel, kamarádů, nejbližších, ale i dalších lidí, které nakazil svou pozitivní náladou a ovlivnil jim život.

Za netradiční místo posledního rozloučení zvolila rodina Sportcentrum Sluneta, které Franc jako vášnivý basketbalista miloval. Pozůstalí tak umožnili rozloučení i stovkám lidí, kteří měli Honzu rádi. Ve 13 hodin, kdy se hala otevřela, začal dovnitř proudit dav, který v zástupu pokračoval na hrací plochu, v jejímž středu byla umístěna světlá rakev, Honzův portrét a projektor s plátnem a jeho fotografií. Trvalo čtvrt hodiny, než poslední člověk položil květinu či vhodil do připravené schránky psaní pro dvouletého syna, jaký byl jeho táta skvělý člověk.

Následoval program, kde vedlo smuteční řeč několik jeho kamarádů. Ten sledovala celá jedna zaplněná tribuna a zástup několika řad na stání nad ní. Mezi řečníky projela na plátně projekce s množstvím fotek z Francova života. Ta jen dokumentovala, jak skvělý byl nejen rodič, partner, syn a bratr, ale také táborový vedoucí, spoluhráč, trenér a kamarád.

V závěru pak jeden z řečníků zahalasil do mikrofonu "Hooonza Freiesleben" a Slunetou se neslo jeho skandované jméno s bubny a potleskem. To pak přešlo do aplausu vestoje, který trval několik minut. Následně se jeho nejbližší kamarádi chopili rakve, za nimi nastoupila rodina a další pozůstalí a celý zástup pomalu opustil palubovku. Během jejich odchodu se znovu spustil ohlušující potlesk.

Franc žil naplno a ve stejném duchu byl i vyprovozen na poslední cestu. Sedm set lidí v hale budiž důkazem, jak hlubokou stopu zanechal. Symbolické bylo, že každý ze smutečních hostů mohl dorazit v basketbalovém, nebo zkrátka tak, jak to cítil. K rakvi tak proudili spoluhráči v dresech, lidé v oblečení s logem Slunety a mnozí další…

Na pomoc jeho rodině bude během basketbalového turnaje Severská bitva probíhat sbírka, do níž můžete přispět také na účet 2301722372/2010.

Jan Freiesleben nebyl jen bývalým basketbalistou a trenérem, ale dodělal si pedagogické vzdělání a na speciální škole pracoval s dětmi s postižením a autismem. Zemřel po krátké těžké nemoci 10. listopadu ve věku pouhých 32 let.

Čest jeho památce!