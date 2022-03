Ačkoliv výsledek nebyl prioritou, po suverénním výkonu nakonec slaví výběr Světa, který rozstřílel výběr Česka 149:118. Výhru řídil nejužitečnější hráč celého utkání, kapitán výběru Světa, ústecký Lamb Autrey. Ten zaznamenal 23 bodů, k nimž přidal 9 doskoků a 15 asistencí. Oba celky navíc trefily i po dvou pětibodových pokusech, na něž byly na palubovce speciálně vyčleněné pozice, jak už bývá v All Star Game tradicí.

VELKÉ GESTO V SOUTĚŽI FANOUŠKŮ

Soutěž o 30 tisíc korun byla připravena také pro fanoušky. Ti si to rozdali ve střelecké soutěži. Velké gesto předvedl vítěz, Josef z Chuderova, který se nakonec rozdělil s oběma svými soupeři a každý z účastníků tak obdržel 10 000 Kč. Není potřeba dodávat, že hala znovu vybuchla nadšením a uznalým potleskem.

Hodně uvolněnou atmosféru si užívali všichni účastníci, což dokázal jeden z delegovaných rozhodčích. Ten chytil míč směřující do autu, pohotově ho vrátil Markussonovi, a ten zavěsil. Podobná scéna nastala po poločasové přestávce, kdy diváky bavil svým vystoupením slovenský rapper Ego. Ten se během jednoho z útoků českého výběru zapojil do hry, dokonce dostal přihrávku, ovšem svůj nájezd do koše neproměnil.

O první přestávce přišla na řadu soutěž trojkařů, kterou ovládl pardubický Michal Svoboda. Ten postoupil do finále proti Michalu Marešovi, kterého přestřílel o dva body. Domácí Spencer Svejcar zůstal těsně před branami finále.

Druhá přestávka nabídla mimo jiné 1 on 1 challenge, v níž nakonec po obrovské bitvě ve finále slavil hradecký Nikola Vujovič. Ten zdolal ve čtvrtfinále domácí ikonu Lamba Autreyho, ve stejném kole vypadl také Jan Karlovský, jehož zdolal Michal Svoboda.

PŘIHRÁVKA Z VIPKA NA VÝHRU NESTAČILA

Největší show čekala fanoušky o pauze mezi třetí a čtvrtou periodou. Soutěž smečařů byla znovu zlatým hřebem celého programu. Do poroty usedl nejen rapper Ego, ale také generální manažer Slunety Tomáš Hrubý, hvězda ústeckého týmu Lamb Autrey či zastupitel města Ústí nad Labem Jiří Madar.

Hned první pokus namlsal i ty nejnáročnější diváky. Autrey se totiž zvedl z křesla porotců, posbíral tři míče a zmizel v domácí VIPce, která se nachází vysoko nad palubovkou. Z ní americká opora Slunety nahodila dva cvičné míče do běhu spoluhráče Dalibora Faita, třetí už skončil přesně v rukách ústeckého skokana, jenž jej neomylně zatloukl do obroučky. Hala vybuchla nadšením, fanoušci ocenili i možnost zapojit se do hlasování jako pátý porotce pomocí webové stránky, kterou jim nadiktoval moderátor.

A monstrózní představení pokračovalo. Na řadu přišel mimo jiné nymburský David Novák, který si hned napoprvé prohodil míč pod nohou a zasmečoval. Není divu, že právě tito dva atleti nakonec postoupili do finále. V něm se miláček domácího publika odhodlal k odvážnému kousku, na židli před koš posadil vlastní maminku, míč mu znovu nahazoval Autrey, ovšem Fait nedokázal ani jeden ze svých pokusů dostat do obroučky. Novákovi tak stačilo na výhru zachytit nához Autreyho o hranu desky a z boku úspěšně zasmečovat.

Ačkoliv nakonec žádný z ústeckých borců neobstál v individuálních soutěžích, basketbalová paráda znovu splnila účel. V charitativním projektu Bez faulů se vybralo přes 150 tisíc korun pro vozíčkáře Zdeňka Vrábela, a co jiného, než podpora dobré věci a spokojení diváci by mělo být smyslem takovýchto akcí?

Basketbal, Utkání hvězd Kooperativa Národní basketbalové ligy 2022:

Česko – Svět 118:149 (27:37, 66:74, 95:105)

Česko: Číž 23, Pecka 16, Pekárek a Puršl po 12, Švandrlík 11, Benda, Pomikálek a Vyoral po 10, Fait 6, Kovář 4, Šiška a Týml po 2

Svět: Autrey 23, Harding 20, Pavlovič 17, Djuričič 15, Markusson 14, West 13, Svejcar 11, Vučkovič 10, Dubose 9, Mangas a Petráš po 6, Madden 5

Trojky: 12 – 15. Pětky: 2 – 2. Doskoky: 44 – 49. Zisky: 6 – 10. Ztráty: 13 – 8. Asistence: 19 - 30. Diváci: 1 150.



INDIVIDUÁLNÍ SOUTĚŽE:

Louda Auto 3-point Shoot-out

Základní kolo

Jerrick Harding 16

Richard Bálint 16

Michal Svoboda 17 + 18 (vítěz)

Spencer Svejcar 16

Nathaniel West 15

Michal Mareš 18 + 16

Finále

Michal Svoboda 18

Michal Mareš 16



Kooperativa Faktor 1on1 Challenge

Čtvrtfinále

David Pekárek - Kevin Týml 0:5

Nikola Vujovič - Lamb Autrey 4:2 prodl.

Jan Karlovský - Michal Svoboda 3:5

Tomáš Merta - Kyle Mangas 1:5

Semifinále

Kevin Týml – Nikola Vujovič 4:5

Michal Svoboda – Kyle Mangas 2:5

Finále

Nikula Vujovič – Kyle Mangas 5:4



Slam Dunk Contest

Základní kolo

Dalibor Fait 44,8

Danilo Djuričič 38,9

Dávid Novák 49,0

Tomáš Tkadlec 44,0

Finále

Dalibor Fait 37,1

Dávid Novák 49,5