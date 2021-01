„Šimčík by si měl hlavně zamést před svým prahem,“ reaguje první muž českého amatérského boxu.

Podle Šimčíka přišel Děčín o sponzora i kvůli „mizerné úrovni a organizaci extraligy.“ Pro sponzory je prý soutěž neatraktivní, což dává za vinu asociaci…

S tím nesouhlasím. To jsou jen výkřiky… Je jednoduché někoho obvinit, ale tohle není věc asociace, ale klubu. Box nikdy nebude tak populární jako hokej, ale je na každém oddílu, aby se snažil své sponzory propagovat. Chápu, že bez peněz se box nedá dělat. Bohužel teď je blbá doba.

Jak budete situaci ohledně stopnuté extraligy řešit?

Sportovně-technická komise dostala úkol to vyřešit tak, aby se soutěž doboxovala. Chtěli bychom boxovat turnajovým způsobem. Například do Ústí přijede jeden mančaft v sobotu a v neděli další tým. To problém není. Pro reprezentanty by bylo dobré, aby takhle boxovali. Já to říkám pořád, že box je turnajový sport. Dřív měla ligová soutěž popularitu, ale dnes už je jiná doba.

Loni jste museli zrušit Grand Prix Ústí. Uskuteční se v olympijském roce?

Máme v plánu pořádat Velkou cenu od 5. do 8. května. Uvidíme, jaká bude situace. Doufám, že turnaj normálně proběhne.

Proč jste vybrali právě květnový termín?

Je to kvůli olympijským kvalifikacím. V červnu bude poslední světová kvalifikace v Paříži, takže by na Grand Prix mohla být kvalitní účast. V úterý jsme to odeslali na federaci a už se přihlásilo šest boxerů a pět boxerek z Mongolska. Věřím, že úroveň bude světová, stejně jako předloni. Teď se moc neboxuje, takže je velký hlad po turnajích. Trénink je jedna věc, ale to není utkání. To platí v každém sportu.

Jak vypadá příprava českých reprezentantů?

Reprezentační výběr trenéra Vasila Larionova jezdí po soustředěních. Teď jsou naši kluci v Polsku, kde je velký mezinárodní kemp. Holky a juniorky boxují na turnaji v Srbsku. Příští měsíc je turnaj v Maďarsku a Sofii. V Itálii se pak koná ME do 22 let, kam pojede nadějný Petr Novák.