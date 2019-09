O vysněnou extraligu bojují potřetí v řadě v baráži atleti AC Ústí nad Labem. Nedělní program v Edenu začíná v 10.30, jasno bude kolem šesté hodiny večer.

Atleti AC Ústí po posledním kole I. ligy mužů 2019 v Mladé Boleslavi, kde vybojovali potřetí za sebou baráž o extraligu. | Foto: AC Ústí nad Labem / Miroslav Vachuta

Těsný neúspěch v Opavě před dvěma lety, domácí zklamání loni. To jsou dva neúspěšné barážové pokusy atletů AC Ústí nad Labem v boji o nejvyšší soutěž. Po dvou prvenstvích v I. lize se letos strachovali o postup do baráže až do posledního kola, nakonec ale postupové příčky udrželi a v neděli 8. září je čeká pokus číslo tři.