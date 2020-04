Můžete blíže představit mosteckou posilu?

Je to rodák z Jirkova, nadějný rychlík, jenž skončil desátý na posledním halovém mistrovství ČR v Ostravě. Je to sprinter, jehož hlavní doménou bude v ligové sezóně venku stovka. Počítáme s ním ale i na dvojnásobnou trať. Přichází k nám z AK Most, v jehož barvách se vypracoval mezi nejzkušenější krajské atlety současnosti.

Nedávno se na šedesátce dostal pod sedm vteřin, že?

Ano, to je pravda. Po devíti letech si vylepšil osobní rekord. Téma přestupu jsme nakousli už během halové sezóny. Udělal velký skok, změnil svůj trénink, do ligové sezóny se nám velice hodí. Navíc byl bez trenéra, takže i v tomto ohledu je to pro všechny strany plus. Má potenciál běhat stovku pod 11 sekund.

Je vaší jedinou letošní posilou? Podařilo se vám udržet i Matěje Ščerbu.

Je to tak, Matěj u nás bude minimálně ještě další rok. A jediná posila to není. Udělali jsme ještě čtyři další přestupy. Prvním je kladivář Lukáš Melich. Dva roky už sice nehází, ale osobák má přes osmdesát metrů a do I. ligy ještě chce jít. Asi už to nebudou takové výkony, ale pro první ligu to je pořád posila.

Jaká další jména máte?

Dalším je Petr Běhůnek z Dukly Praha, výborný oštěpař. Pochází z Litvínova, takže má i vztah ke zdejšímu regionu. Měli jsme vyjednané ještě dva vrhače z Jihoafrické republiky, ale vzhledem k současné situaci nedokážu říct, jestli nakonec přiletí a budou za nás závodit.

Když už mluvíme o pandemii koronaviru, jak omezuje váš klub?

Poslední týdny už chodíme alespoň po dvojicích trénovat na stadion. Týká se to hlavně republikových závodníků, zbytek se zatím musí spokojit s individuálními tréninky. Věřím, že od května už bychom mohli trénovat ve skupinkách. Dáváme to tak nějak do kupy.

Co ekonomika klubu? Atletika nemá takový rozpočet, jako třeba fotbalisté, ale nebojíte se, že by to mělo dopad i na váš oddíl?

Samozřejmě, že bojíme. Co mám zprávy, tak na městě zatím pozastavily proplácení šeků pro mládež, což je u nás příjem v řádu zhruba půl milionu korun. Trochu obavy máme, ale věřím, že se to dá zase do pořádku. Všechny své závazky, faktury, nájem a další věci normálně platíme, takže doufám, že nám příjmy nepozastaví.

Pokud by k tomu přeci jen došlo, jste na to připraveni?

Nebylo by to příjemné, ale nějak bychom to asi přežili. Museli bychom se uskromnit, ale zničilo by to všechnu práci, kterou jsme zde v posledních letech odvedli.

A jak to vypadá s Velkou cenou Ústí nad Labem, která měla být na konci léta?

Zatím vše směřuje k tomu, že letošní ročník nejspíš odpískáme. Není vůbec jisté, zda bychom sem dokázali dostat zahraniční hvězdy, navíc jakmile se povolí závody, bude termínová listina hodně nahuštěná a řada z nich by nejspíš stejně zvolila jiný mítink. Věřím ale, že to bude jen tento rok a v dalších letech se do Ústí světová špička vrátí.