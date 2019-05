Ústečtí atleti z klubů USK Provod Ústí nad Labem a AC Ústí nad Labem vstoupili do venkovní sezóny 2019. Oba celky posbíraly hned na úvod několik medailí.

Sezóna odstartovala Zahajovacími závody v Bílině, kde v chladném počasí dosáhli Ústečtí na tři zlaté medaile. Dvacetiletý desetibojař Filip Najman (USK Ústí) vyhrál vrh koulí výkonem 12.16 m, sedmnáctiletá dorostenka Nikola Bisová (USK Ústí) byla s časem 41.59 sec nejrychlejší v běhu na 300 m a Karolina Běloubková (AC Ústí) vyhrála dálku za 514 centimetrů.

Na mezinárodní mítink v německé Žitavě se vypravila oštěpařská skupina z USK Provod Ústí, výsledky trenéra Alexeje Lesnika příjemně překvapily: „Přivezli jsme dvě první a dvě druhá místa. Junior Filip Kaplan hodil 61.44 m a starší žák Miroslav Štrojsa 42.21, oba zvítězili s osobními rekordy.“

Starší žákyně závodily podle ročníků a obsadily druhá místa. „Eliška Menčlová za výkon 32.20 a Šárka Pospíšilová hodila 24.71,“ upřesnil úspěch Lesnik.

KAPLAN VLÁDL I NA MÁJOVÝCH ZÁVODECH

Další závody byly na programu hned ve středu, kdy se uskutečnil už 43. ročník Májových závodů. Na nich zazářil v oštěpu znovu Filip Kaplan, který si znovu vylepšil osobní rekord na 62,47 metru a porazil kolegu z reprezentace litvínovského Jonáše Fiedlera. Celkově se oštěpařská disciplína pořádajícímu USK Provod povedla, domácí parta kouče LEsnika zvítězila v pěti soutěžích ze šesti.

Vytáhla se také starší žákyně Eliška Menčlová. Ve sprintech se prosadily ústecké závodnice, Nikola Bisová vyhrála stovku a starší žákyně Adéla Nemejtová šedesátku.

Sprint mužů ovládl juniorský reprezentant v běhu přes překážky Antonín Janetka z Bíliny, který v sezóně bude hostovat v prvoligovém AC Ústí, jak prozradil bílinský trenér Jaromír Říha. „Letošní Májové závody se vyvedly, viděli jsme hodně nadějných výkonů, těšíme se na další vývoj atletiky v ústeckém kraji,“ dodal na závěr hodnocení tradičního ústeckého mítinku.

AUTOR: RUDOLF HOFFMANN

Májové závody 2019, 43. ročník:

100 m: 1. Janetka (Bílina) 11.24 sec, 2. Dvořák (Kladno) 11.35, 3. Šnajdr (USK Ústí) 11.41 – 1. Bisová (USK Ústí) 12.65, 2. Běloubková (AC Ústí) 12.77, 3. Hořejší (Most).

800 m: 1. Janeček 2:02.03 min, 2. Raichl 2:05.50 – oba USK Ústí.

Oštěp: 1. Kaplan (USK Ústí) 62.47 m, 2. Fiedler (Litvínov) 56.61 …5. Najman (USK) 48.90 – 1. Zábojníková (Litvínov) 43.01.

Dorosty – Trojskok 1. Veselý 13.34 m – 1. Řeháková 10.54.

Oštěp (700 – 500 g): 1. Csuha 49.75 – 1. Kaplanová 34.47.

Výška: 1. Hospodka 1.75 – 1. Slavíková 1.50 – všichni USK Ústí.

Starší žactvo – 60 m: 1. Dvořák T. (Kladno) 7.31, 2. Gregor (Most), 3. Majer (USK Ústí) 7.43 – 1. Nemejtová (AC Ústí) 8.18.

800 m: 1. Kozák (Krupka) 2:16.53 – 1. Than Linh Dong (Bílina) 2:24.17.

Výška: 1. Markvartová (Lovosice) 1.50. Oštěp (600 – 500g): 1. Štrojsa (USK Ústí) 40.84 – 1. Menčlová (USK Ústí) 35.65, 2. John (SG Weissig) 35.22, 3. Schneiderová (Krupka) 33.90 m.