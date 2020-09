„Je to obrovský úspěch. Máme několik medailí z republikových šampionátů, občas padne i zlatá, ale tohle je zkrátka obrovský úspěch,“ svěřil se Ladislav Lála, trenér nadějné sprinterky z ústeckého klubu USK Provod.

Bisová si na šampionátu v Ostravě vylepšila osobní maximum na hladké čtvrtce o vteřinu na 55.64. „Domluvili jsme se, že v rozběhu bude trochu šetřit síly a poběží na postup. Ve finále dostala nevýhodnou osmou dráhu, nicméně Nikola nemá v kraji soupeřky, takže jí vyhovovalo běžet sama. Dohodli jsme si, že první stovku rozjede naplno, pak bude udržovat rytmus a nějak to dopadne. No a bylo z toho vítězství. Navíc díky tomu dostala pozvánku do reprezentace, takže je to dvojnásobný úspěch,“ zářil štěstím zkušený trenér Lála, který převzal Bisovou až letos od mladšího kolegy Slavomíra Durily.

„Slávek musel z pracovních důvodů trenérskou činnost upozadit a Nikolu mi nabídl jako talentovanou sprinterku. Sprint je technická záležitost a trenér musí být u tréninku, to nejde dělat na dálku,“ popsal specifika Lála.

Ten hned věděl, s kým má tu čest. „Už jako žákyně byla úspěšná, v dorostu se ale hledala. Po dvou letech dosáhla na medaili a hned je zlatá. Je to pro ni zadostiučinění. Poctivě pracovala, vydržela a úspěch se dostavil.“

Bisová má podle Lály našlápnuto k velké kariéře. „Talentů jsem potkal dost, ale jen talent nestačí. Musí se sejít i povaha a podpora rodiny. Nikola to všechno má,“ zdůraznil Lála. Bisové nechybí rysy šampionů jako píle, výdrž a ctižádostivost. „Člověk na to musí být povahově stavěný, být k sobě tvrdý a ochotný pracovat. V šestnácti sedmnácti letech do toho začínají pronikat i jiné zájmy. Musíte začít pořádně trénovat, protože to samo nejde a hodně talentů skončí. Trénink je tvrdý a čtvrtka bolí. Nikola je typ, který to vydrží.“

Kolem rychlé gymnazistky ze sportovní rodiny už krouží velké kluby. Po maturitě nejspíš zamíří do některého z vrcholových středisek. „Za rok bude maturovat a pak zřejmě půjde studovat do Prahy. Už teď se o ní zajímají špičkové oddíly a i ona má sportovní ambice. Atletika je u ní po škole prioritou, ale ne všichni to tak mají,“ zdůraznil trenér Lála.

Bisová je momentálně druhou nejlepší juniorkou v českých tabulkách, kterým vévodí její vrstevnice Barbora Malíková. Česká rekordmanka letos získala dokonce seniorský titul na čtvrtce a startovala i na Diamantové lize. Obě teenagerky se měly utkat na dráze 20. září na republikovém mistrovství do 22 let v Jablonci nad Nisou. Místo toho ale mladá hvězdička Bisová vyrazí ve stejný termín bojovat v českých barvách na mezistátní utkání do Polska. Do Karpaczu se nominovali všichni medailisté z víkendového juniorského mistrovství České republiky, tedy i oddíloví parťáci Bisové z USK Provod oštěpař Filip Kaplan a trojskokan Martin Veselý, kteří získali bronz.