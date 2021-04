Jeho průměry byly výborné, 20 bodů, 7,8 asistence a 9,4 doskoku na zápas. Skvělá čísla mu vynesla užitečnost 30,4! "Určitě šlo o můj nejlepší měsíc sezony. S novým koučem Šotnarem, který mě nechal hrát mou hru, šlo hodně nahoru moje sebevědomí," vylíčil rodák z Texasu, který je po trenérské výměně ve Slunetě jako znovuzrozený, pro web nbl.cz.

"Trenér je jen o dva roky starší než já a to je cool. Je velmi otevřený k názorům nás hráčů, a když vidíme na hřišti něco, co on z lavičky vidět nemusí, je ochotný si to vyslechnout,” dodal.

Autrey, který získal, jako všichni vítězové této ankety, na měsíc vůz od Hyundai, působí v České republice už sedmým rokem, a jak sám přiznává, tato země se stala jeho druhým domovem. Krom toho, že Autrey rád mění své účesy a je doslova sběratelem basketbalové obuvi, zdobí jeho tělo i řada tetování. "Nejoblíbenější vám raději ukážu," říká, a od pasu nahoru se svlékne.

Kromě basketbalového míče a textu z bible je jeho favoritem obří podobizna Českého lva, symbolu české státnosti, který se rozpíná na jeho zádech. "Důkaz, jak Českou republiku miluji," neskrývá své city k zemi v srdci Evropy. Přitom v prvních měsících svého života ve druhém domově, jak Česko nazývá, zažil i trapné a zároveň úsměvné chvilky.

Jaké? Podívejte se na video, kde vypráví o svém zážitku ze sauny.

Zdroj: Youtube