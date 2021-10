Jeho 23 bodů, 10 doskoků a 9 asistencí dovedlo Severočechy ke třetí výhře. Devatenáct bodů zapsali i Delvon Johnson a Spencer Svejcar.

Další porážku si na své konto připsal Děčín, který zůstává i nadále předposlední. Proti favorizovanému USK Praha tentokrát odehrál vyrovnaný zápas, který mu utekl na začátku třetí periody.

”Rozhodl opět začátek třetí čtvrtiny a náš klasický výpadek, který nás stál zápas. Něco jsme si řekli v poločase v kabině, ale pak dostaneme šňůru 0-9, máme nula faulů, chyběla nám agresivita a vlastně jsme se nezúčastnili obrany našeho koše. A USK má šikovné hráče, kteří umí toto potrestat. My jsme dnes odvedli relativně bojovný výkon, chvílemi to vypadalo tak, jak by to mělo vypadat pokaždé, ale nejsme bohužel odměněni za tvrdou práci vítězstvím. A to proto, že jsme nepracovali celých čtyřicet minut. Bez toho to nepůjde a budeme vyhrávat jen velmi těžko,“ řekl kouč Děčína Tomáš Grepl.

„Hrajeme oslabení, teď se zase sehráváme s novým hráčem, ale pořád nějakou kvalitu máme a musíme to už konečně prodat. Věřím, že když budeme pracovat tak jako dnes, brzy to zlomíme,“ dodal.

V příštím kole míří Válečnici na palubovku Jindřichova Hradce (so 18), Ústí hostí Olomoucko (ne 18).

Basketbal, KNBL:

GEOSAN Kolín – SLUNETA Ústí nad Labem 84:104 (23:20, 44:46, 65:80)

Kolín: Petráš 18, Číž 14, Rožánek 13, Jelínek a Mareš 12, Lošonský 7, Novotný 6, Křivánek 2, Dlugoš, Novák a Merta 0

Ústí: Autrey 23, Svejcar a Johnson 19, Pecka 12, Jones 11, Fait 10, Alston 6, Karlovský 4, Wiesner, Haiblík, David a Bohuslav 0.

Trojky: 26/11 – 20/8. TH: 12/7 – 14/12. Doskoky: 31 – 35. Diváci: 476.



BK Děčín – USK Praha 80:89 (19:19, 37:39, 55:69)

Děčín: Šiška 20, Nichols 14, Svoboda 13 , Žikla 11, Dodd 10, Kroutil 6, Setič 4, Mach 2, Bobek 0.

USK Praha: West 24, Kyzlink 17, Štěrba 13, Vyroubal 10, Bátovský 8, Mangas 5, Fuxa 2, Vlk, Petružela a a Máchač 0

Trojky: 20/3 – 26/9.TH: 26/19 – 28/20. Doskoky: 52 – 45. Diváci: 490.

Další: J. Hradec – Děčín (so 18), Ústí – Olomoucko (ne 18).