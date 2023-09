O víkendu 23. - 24. září hostí Ústí nad Labem badmintonový turnaj nejvyšší kategorie GP A hráčů a hráček do 19 let. Do sportovní haly Pedagogické fakulty UJEP na Klíši přijede více než 60 nejlepších českých badmintonistů a badmintonistek z celé České republiky. I domácí klub Badminton Ústí nad Labem, který turnaj pořádá, má několik želízek v ohni.

Oddíl badmintonu TJ Chemička Ústí nad Labem vznikl v září 1960 a je nejstarším badmintonovým oddílem v severočeské oblasti. „Věřím, že se situace nijak dramaticky nezmění a oddíl bude dál vychovávat mladé badmintonové talenty, ale hlavně přispívat ke sportovní aktivitě ústecké mládeže,“ řekl v rozhovoru Jan Jirásek, klubový místopředseda.

Kolik členů má současný ústecký badmintonový klub?

Každoročně má oddíl v rozmezí 80 - 95 členů. Loni bylo členů 88. Letošní počet budeme znát zhruba za měsíc, podle toho, jak se podaří nábor nových nadějí.

Kde a jak často trénujete?

Oddíl trénuje v halách SPŠ Resslova a UJEP. Podle zájmu a pokročilosti hráčů jedenkrát až čtyřikrát týdně.

Kolik dětí se v Ústí nad Labem badmintonu věnuje?

Výchova mladých nadějí je hlavním posláním oddílu. Kromě trenérů jsou vlastně všichni členové klubu ve věku 6-18 let. Takže každoročně se v našem oddílu věnujeme cca 80ti ústeckým dětem.

Jaké jsou současné největší úspěchy ústeckých hráčů?

Naší největší aktuální hvězdou je Ondřej Běhounek, který je v kategorii U19 na druhém místě celostátního žebříčku ve dvouhře a zároveň také na šestém místě celostátního žebříčku dospělých. V kategorii U19 má skvělé výsledky také Ondřej Pálinkáš, který je aktuálně na osmém místě. V kategorii U17 máme úspěšné duo mladých slečen Tereza Ševelová a Monika Niedermayerová. Monika patří věkem ještě do kategorie U15 a v této kategorii je zařazena v reprezentačním týmu a na českém žebříčku je na šestém místě ve dvouhře i ve čtyřhře. Nadané hráče máme i ve věkově mladších kategoriích, kde si velmi dobře vedou Ella Ševelová a Jolana Orosová. Ella letos na Mistrovství České republiky kategorie U11 vybojovala bronzovou medaili. Celkem pravidelně se nám daří vozit medaile z Mistrovství ČR různých věkových kategorií.

Vím, že v badmintonu se hrají i týmové soutěže. Jak si v nich ústečtí hráči vedou?

Minulý rok jsme v kategorii U19 skončili na MČR na slušném pátém místě. Letos nás MČR družstev čeká na konci září a věříme, že v případě dobré formy a trošky štěstí by mohly třeba i zacinkat medaile. Mladší kategorie U15 bude o postup na MČR družstev teprve bojovat.

Jak složité je badmintonový oddíl ufinancovat? Jakou část si musí zaplatit sami hráči, kolik přispěje stát, kraj či město, popřípadě sponzoři?

Badminton je velice náročný sport na finance, kdy největší položkou rozpočtu jsou pronájmy haly a péřové míče, které jsou drahé a rychle se ničí. Závodní hráči financují pouze menší část formou členských příspěvků, zbytek zajišťuje oddíl. Umožňujeme trénování i nevýkonnostním a mladším hráčům, kde je vzhledem k tomu, že hrají s míči platovými, finanční náročnost nižší. Oddíl funguje díky dotacím od Magistrátu města Ústí nad Labem, Krajského úřadu a Národní sportovní agentury, kterým tímto velice děkujeme za podporu. Ve sportu je standard, že oddíl je podporovaný také nějakou regionální firmou, která je prezentovaná na dresech hráčů a dalších oddílových materiálech. Ale najít někoho kdo by chtěl finančně podporovat sportování mládeže, je v této době bohužel čím dál složitější.

Proč by se mladí lidé měli rozhodnout právě pro badminton?

Badminton je krásný a dynamický raketový sport, který se dá hrát na vysoké sportovní úrovni, ale zároveň i na hobby úrovni ve volném čase s kamarády. Velkou výhodu spatřuji v tom, že je to sport smíšený, kde na turnaje jezdí společně kluci i děvčata a tím je dětský kolektiv zajímavější než sporty, kde je to oddělené. Zároveň ale musím upozornit, že je to dřina. Na tréninku se snažíme děti kromě badmintonu i celkově pohybově rozvíjet.

Jaké postavení má badminton mezi dalším sporty v Ústí nad Labem?

Porovnání jednotlivých sportů je velice složitá záležitost. Určitě se najdou sporty populárnější, ale jsem si jistý, že kdo si vyzkouší badminton, tak už u něj zůstane.

Jaká je, podle vás, budoucnost badmintonu v Ústí nad Labem?

Složitá otázka. Každým rokem se nějaké nové šikovné děti najdou, ale bez podpory již zmíněných dotací a obětavosti trenérů v čele s Martinou Jiráskovou, by to bylo velice složité. Takže věřím, že se situace nijak dramaticky nezmění a oddíl bude dál vychovávat mladé badmintonové talenty, ale hlavně přispívat ke sportovní aktivitě ústecké mládeže.

Nejlepší juniorští badmintonisté se utkají v Ústí nad Labem



Sobotní program nabídne pestrou směs utkání ve všech pěti disciplínách - dvouhře mužů a žen, čtyřhře mužů a žen a ve smíšené čtyřhře. Hrát se bude vyřazovacím způsobem od devíti do osmnácti hodin a všechny disciplíny by se měly dohrát až do semifinálové fáze. Semifinálová a finálová utkání se pak odehrají v neděli 24. září od devíti hodin dopoledne.

Nominaci na ústecký trunaj si vybojovala i řada domácích hráčů a hráček - Ondřej Běhounek, Ondřej Pálinkáš, Daniel Oros, Monika Niedermayerová, Tereza Ševelová, Sára Orosová, Adéla Krejčí a Anna Šafrová. Největším ústeckým želízkem v ohni je Ondřej Běhounek, který na aktuálním českém žebříčku kategorie do 19 let figuruje ve dvouhře a smíšené čtyřhře na 2. místě, ve čtyřhře pak na 5. místě. Černým koněm soutěže by mohl být i aktuálně osmý nejlepší český hráč Ondřej Pálinkáš. Oba Ondrové se navíc společně poperou o medaili ve čtyřhře.

Turnaj je volně přístupný veřejnosti, která může všechny zápasy sledovat z ochozů sportovní haly. Případní zájemci o badminton mohou také během turnaje získat o tomto sportu a možnosti jeho aktivního hraní v Ústí nad Labem veškeré informace.

Za připomínku také stojí, že klub Badminton Ústí nad Labem po celý podzim nabírá nové mladé hráče a hráčky ve věku od 6 do 12 let, kteří si mohou přijít badminton vyzkoušet každé pondělí v hale SPŠ Resslova a ve středu v hale PF UJEP vždy od 16 hodin. Stačí si vzít sportovní obuv do haly a sportovní oblečení.