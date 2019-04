Ústí nad Labem - Uf! Nejen ústeckým fanouškům, ale především trenérovi, hráčům i celému vedení Slunety spadl ze srdce velký balvan. Sluneta doma v rozhodujícím zápase předkola play-off udolala Kolín 83:72 a zahraje si čtvrtfinále.

Basketbalový zápas Ústí a Svitavy, nadstavbová část A1 2018/2019. Spencer Svejcar | Foto: Deník / Karel Pech

Dřelo to, skřípalo to, bolelo to… Ale Ústí to zvládlo. I poslední zápas série začala Sluneta proti outsiderovi nepřesvědčivě a na hřišti se dlouho hledala. Kolín v úvodu dokonce vedl o šest bodů, Pištěckého tým ale nakonec vývoj otočil a vedení si udržoval po celý zápas. Až do samotného závěru si ale nedokázal vytvořit takový náskok, při kterém by si mohli fanoušci domácích oddychnout.