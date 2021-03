Svůj pobyt na severu Čech si ještě o pár týdnů nedobrovolně prodlouží. „Celý rok se nám pandemie vyhýbala, nemuseli jsme odkládat zápasy, rušit přípravu, ale na úplném konci jsme si to vybrali. Nejvíc to odnesl nejskromnější cizinec, kterého jsme tu kdy měli,“ říká na úvod rozhovoru pro Deník zkušený manažer extraligového klubu SKV Ústí nad Labem a nyní i kandidát na předsedu volejbalového svazu Miroslav Přikryl.

Vicente Parraguirre je v ústeckém dresu druhý rok, ale příhod má snad na vydání knihy. Cesty na olympijské kvalifikace, komplikace s návratem do Evropy a nyní i domů…

Ač měl hned po skončení čtvrtfinále letenky, musel zůstat po pozitivních testech tady v karanténě a pobyt si prodlouží o tři týdny. Je to pech, smůla. Těšil se po dlouhé době domů. Stále to řešíme.

To další klíčový smečař Lars Bornemann, jenž se stal hvězdou nejvyšší české soutěže, už na včerejším srazu chyběl…

Jemu návrat vyšel snad druhý den po play off. Odletěl přes Amsterodam až do Vancouveru.

Živíte alespoň jiskřičku naděje, že se vám jeden z legionářů ještě podaří zlákat na další sezonu?

Nad cizinci je otazník. Je pravda, že určitý zájem pokračovat oba projevili, ale na druhou stranu je i fakt, že konečné slovo nepadlo… Udělali si jméno, zlepšili si renomé. Teď je o ně zájem v české extralize i zahraničí. Jejich cena stoupne a těžko je budeme získávat. Jak už jsem řekl: Každý úspěch musí být po zásluze potrestán.

Jméno si udělal Luboš Bartůněk, klíčová persona kádru, souhlasíte?

Určitě, dokonce se dostal do nominaci národního týmu. To je pro náš skromný klub určité ocenění, pochvala.

Návrat z Prahy mu prospěl, zůstane?

U nás pokračovat nebude. Dostal nabídku z českého top klubu, na kterou jsme nemohli reagovat.

Post nahrávače je ale naprosto zásadní!

Nahrávač je základ, nejvýznamnější post. Ano, dělají ho i spoluhráči, ale bez něj to prostě nejde… To vám řekne každý, kdo volejbalu trochu rozumí a víme to pochopitelně i my. Pracujeme na náhradní variantě, mohlo by to být zajímavé řešení. Úspěch si ale vyžádal daň, kterou teď musíme platit. Manažeři kolem kluků kroužili už během sezony, nabídky přicházely.

Už před časem se nechal slyšet 36letý univerzál Filip Kramar, že z různých, hlavně zdravotních a rodinných důvodů, bude tato sezona pro nej na profesionální úrovni poslední, to platí?

Ano, je to tak.

Přitom právě post univerzála byl pro vás doslova zapeklitý. Zůstane reprezentant Matěj Šmídl, jenž tady dohrával sezonu po belgickém angažmá a po vyřazení svého klubu v Lize mistrů?

Byli jsme domluvení do konce sezony. Je pravda, že naše očekávání nenaplnil, ani on se ukázat ani nemohl. Hned se zranil a potíže ho provázely. S českými hráči jednáme, někteří vyčkávali, zda u mužstva podepíše nový kontrakt trenér Vašina. Extraliga začne v září, čas relativně máme.

Právě trenér Lubomír Vašina, který v létě nahradil Jakuba Salona, je jedním ze spoluautorů úspěšné sezony. Už jste si plácli?

Jednali jsme a jsme domluvení. Bude u nás pokračovat další rok.

Tah s „bouřlivákem“ a jeho angažování se vám povedl…

Ano, úspěch se rodil díky, trenérům, skladbě hráčů a hlavně jejich výkonům. Úspěch se nikdy nedělá rok. Je to běh na delší trať, několikaletá práce, kdy hráči i trenéři vidí v klubu serioznost a finanční stabilitu, která tu doufám díky podpoře města a kraje zůstane.

Peníze, rozpočet. To je vždy těžká otázka, jaké jsou vyhlídky?

Době epidemie má dopad i na veřejné dotace, město nám krátilo podporu o 7 procent, méně získáme od kraje a je jasné, že budeme muset šetřit. Věřím, že se k nám opět nezachovají macešsky a i proto nehrozí nějaký koplaps. Sponzoři čekají na daňové výsledky, ale spíš i zde očekávám úbytky. Nejsme nyní asi jediný klub, který je v podobné situaci.

Jaké plány tedy za daných okolností máte?

Budeme se snažit udržet výkonnost a vysoko nastavenou laťku A mužstva, páté místo v lize a třetí v poháru je nejlepším výsledkem za 25 let, a až to dovolí pandemická situace, tak veškerou energii i prostředky vložíme do mládeže. Chceme ji hodně rychle zaktivizovat a vrátit do standardu. Aktuálně řešíme i otázku účasti v evropských pohárech, která by mohla být takovou odměnou za vydařenou sezonu.

Povídejte…

Dostali jsme nabídku od mezinárodní federace CEV na účast ve Vyzývacím poháru, tedy druhé nejvýznamnější kontinentální soutěži. Mohli bychom navázat na zlatou éru 90. let. Brání nám v tom ale výklad města o podpoře profesionálního sportu dle Evropské unie.

Je naděje?

Požádali jsme o udělení výjimky. Nevíme, je to vyšší zákon EU, do konce května se přes volejbalový svaz musí předat přihláška na CEV. Byla by to velká čest, událost pro fanoušky a i mediálně je to sledované. Nemůžeme jít ale proti omezením, která máme od podporovatelů. Situace je daná a my ji respektujeme.

Naváží na zlatou éru ústeckého volejbalu 90. let?

Úspěchy ústeckého volejbalu jsou spojeny zejména se společností Setuza, která jako silný ekonomický partner vstoupila do ústeckého volejbalu v roce 1994. Hráči VK Setuza uhráli v letech 1995 až 1999 historicky největší úspěchy pro ústecký volejbal. Vybojovali 3 tituly Mistra ČR, vyhráli třikrát Český pohár a startovali tři sezóny v nejprestižnější evropské klubové soutěži – v Lize mistrů. Po čtvrt století mají naději na účast v druhé nejvýznamnější evropské soutěži.