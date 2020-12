Bartůněk řekl, že bod je málo

V minulé sezoně byl pro ústeckou volejbalovou partu prohraný zápas ve Zlíně bodem zlomu, po kterém do té doby fungující mužstvo upadlo do beznaděje a zmaru. Historie se málem opakovala. Ústečtí sice ve Zlíně prohrávali už 0:2, ale zápas z mečbolu natáhli a dostali ho do pátého setu. Z palubovky Fatry si vezou alespoň bod. Už ve čtvrtek je čeká lídr tabulky českobudějovický Jihostroj.

Ústecký nahrávač Luboš Bartůněk (uprostřed). | Foto: Deník / Daniel Seifert

„Jsme zklamaní, určitě jsme jeli pro víc než jeden bod. První dva sety jsme byli nedisciplinovaní, v pátém setu vyhrál šťastnější,“ vrátil se k hodně vyrovnané bitvě a prohranému tie breaku 15:17 zkušený ústecký kapitán Luboš Bartůněk. „První dva sety jsme prohráli v koncovkách, v dalším průběhu jsme se do toho dostali a pátý set je loterie. Byl to urputný volejbal,“ přitakal Lubomír Vašina, trenér SKV Ústí nad Labem, jehož tým drží v tabulce nejvyšší soutěže skvělou třetí pozici. Zlín se po dvou venkovních porážkách dočkal v domácím prostředí výhry. „Po dvou vydřených koncovkách prvního a druhého setu jsme polevili v koncentraci a hosté toho využili k vyrovnání. V pátém setu jsme byli šťastnější. Jsme rádi za dva vydřené body,“ uvedl zlínský kapitán Vojtěch Navláčil. Ústečtí se chystají na Jihostroj, jejich zápas s Karlovarskem byl odložen.