Profesionální soutěže stály od 12. října, kdy je zastavila vládní opatření proti koronaviru. Restart sezony obstarají basketbalistů Děčína, kteří nastoupí v pátek v Pardubicích. „Věřili jsme, že výjimku dostaneme, když ji dostaly hokej a fotbal. Sice je to za určitých podmínek a bohužel bez diváků, ale aspoň můžeme začít hrát,“ řekl generální manažer Děčína Lukáš Houser.

Podmínkou návratu profesionálních soutěží jsou testy na covid-19, které musí týmy podstupovat dvakrát týdně. Všude se bude hrát bez přítomnosti diváků. „Ve středu večer jsme se nechali otestovat agenturou, která to zajišťuje pro celou ligu. Testují se jen hráči, kteří koronavirus neprodělali za posledních 90 dní. Výsledky ještě nemáme, ale nikdo z našich hráčů není rizikový. Jen Tomáš Pomikálek se setkal s nakaženým, ale hned byl na testech a byl negativní,“ doplnil Houser.

„Jsme rádi, že o víkendu můžeme restartovat soutěž. Je to spojené s určitými povinnostmi, což je trochu komplikace, ale zápasy budeme schopni realizovat tak, abychom vyhověli požadavkům hygieny,“ ujistil předseda ústeckého volejbalového klubu Miroslav Přikryl. „Hráče jsme minulý týden nechali otestovat a všichni byli negativním. Teď podstoupíme oficiální PCR test, abychom splnili časovou lhůtu. Pokud bude někdo pozitivní, půjde na 10 dní do karantény a ostatní budou hrát.“

Severočeši nastoupí v sobotu doma proti Kladnu. Během lockdownu, kdy se v Česku nesmělo ani trénovat, se uchýlili do Polska. „Na konci minulého měsíce jsme strávili pět dní na herním soustředění v Lubinu, kde jsme sehráli přátelák s libereckou Duklou. Prohráli jsme 1:3, ale to nebylo tak důležité, šlo o to dostat se do herního modu. Jediným minusem je zranění kanadského smečaře Larse Bornemanna. Po té dlouhé pauze se u některých hráčů projevila náchylnost k drobným zraněním,“ dodal Přikryl.