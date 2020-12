Basketbal byl bez překvapení. Děčín doma vyhrál. Ústecké Slunetě se nedařilo

Vstup do druhé poloviny základní části Národní basketbalové ligy se děčínským Válečníkům vydařil. Na domácí palubovce potvrdili roli favorita a porazili Olomoucko 89:73. To přijelo už bez svého ostrostřelce Lukáše Palyzy, jenž přestoupil do Nymburku. V dalším utkání 12. kola si Opava doma poradila s ústeckou Slunetou 93:75.

Basketbalisté Opavy vyhráli nad ústeckou Slunetou. Foto: Ondřej Ludvík | Foto: Deník / VLP Externista

„Cítili jsme tíhu okamžiku a povinnost vyhrát,“ připustil Tomáš Grepl, trenér BK Armex Děčín: „Museli jsme hrát až do konce. Klíčem k úspěchu bylo to, že jsme udrželi jejich nejlepšího hráče Bezbradicu na pěti bodech. Za to zaslouží absolutorium Pavel Grunt, Jakub Houška i Martin Mach, jak se s tím dokázali popasovat. Bezbradica nás totiž v Olomoucku vlastně porazil sám. Dalším dílkem k úspěchu byla naše dobrá obrana, kdy jsme Olomoucko donutili k třiadvacet ztrátám.“ Po pauze se opět bude hrát liga, Děčín doma, Ústí k mistrovi Přečíst článek › Méně se dařilo ústecké partě. Domácí měli výborný vstup do zápasu, Opavští brzy vedli 13:2. „Chtěli jsme po daleké cestě chytit hlavně začátek, a to se nám nepovedlo. Za stavu 13:2 jsem si byl nucen vzít time,“ řekl úvodem trenér hostů Antonín Pištěcký. Jeho svěřenci se dokázali do zápasu vrátit a ve druhé čtvrtině se přiblížili k Opavě na tři body. „Dostali jsme se na dostřel. Ovšem závěr poločasu už patřil Opavě. Těžila ze své zkušenosti,“ řekl hostující stratég. Druhý poločas Opava kontrolovala. Povedené utkání odehrál Jakub Šiřina, autor třiceti bodů. NBL, 12. kolo: BK ARMEX Děčín – BK Olomoucko 89:73 Nejvíce bodů: Žikla 21, Šiška 17, Kroutil 15, Pomikálek 9 – Pekárek 26, Feštr 12, Štěpán 10. Trojky: 8/24:9/28, TH: 21/30:16/25. Doskoky 35:37. BK Opava – SLUNETA Ústí nad Labem 93:75 Nejvíce bodů: Šiřina 30, Švandrlík 16, Gniadek 12 – Svejcar 17, Fait 11, Pecka 10, Autrey a Šotnar po 8, Rakočevič a Hanes po 7, Karlovský 4, Wiesner 3 . Trojky: 28/9 – 27/9. TH: 19/12 – 22/16. Doskoky: 41 – 41