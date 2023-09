Sluneta staví na loňských základech. Nováčkem v Česku je jen Kahron Ross, který dal ústeckému kouči Janu Šotnarovi jednoduchý důvod k radosti.

Kahron Ross diriguje rozehrávku Slunety, Ty Nichols se dere do zakončení | Video: Deník/Daniel Brzák

Pomalu ale jistě míří do finiše i příprava ústeckých basketbalistů. Sluneta našla v přípravě prvního přemožitele, proti kvalitnímu celku z Německa se ale nemá za co stydět. Spokojený je zatím i kouč Pand Jan Šotnar.

„Těší mě především tréninková morálka, jelikož máme dost hráčů. Na tréninky chodí 15 hráčů a s takovou skupinou se skvěle pracuje,“ libuje si šéf ústecké lavičky.

Jak se jeví nové posily?

Chtěli jsme sestavit tým co nejvíc z hráčů, kteří mají zkušenost s českou ligou, ideální by samozřejmě bylo udržet hráče, kteří už u nás byli. Jediným novicem v Čechách je rozehrávač Kahron Ross, který ukazuje, že má opravdu velký potenciál. Osobně si myslím, že to ještě pořádně nerozbalil, ale je to hráč, jenž dokáže tvořit i skórovat. Zatím je velice solidní, ale řekl bych, že bude hrát ještě lépe. Navíc je skvělé, že brání, což u amerických rozehrávačů není tak běžné.

Není nejrychlejší v cíli, ale největší už na startu. Jak běhá basketbalový mistr

Do startu soutěže už mnoho nezbývá. Kolik práce vás ještě čeká?

Musíme si zanalyzovat zápasy s kvalitními soupeři, které nám ukázaly prostor pro zlepšení. Krom Bayeruthu nás čeká ještě náročný duel proti Pardubicím, které se připravují na kvalifikaci FIBA Europe Cup, takže nás pořádně prověří. Máme stále na čem pracovat, ale tím, že letos je sestava hodně podobná té loňské bych řekl, že jsme dál, než jsme v tuto dobu běžně bývali.

Poslední otázka míří na Ty Nicholse, který má v očích fanoušků nahradit miláčka Spencera Svejcara…

Myslím, že Ty ukazuje, jak skvělým hráčem je a že je loňská hvězda ligy. Jsme moc rádi, že ho tu máme. Je to jiný typ hráče, než byl Spencer, ale tomu samozřejmě trochu uzpůsobíme naši hru. Pro nás je to klíčový hráč, jedna z našich největších zbraní v útoku. Navíc je stále mladý, chce na sobě pracovat a ukázat se, takže věřím, že se u nás zase posune o kousek výš, udělá další progress a bude to opět jeden z nejlepších hráčů celé soutěže.

VIDEO: První představení Nicholse. Sluneta smetla Titány

Sluneta Ústí - Bayeruth 84:88

První porážku v přípravě přichystal ústeckým basketbalistům německý Bayeruth. Prohra 84:88 ovšem není žádnou ostudou, soupeř totiž sestoupil z nejvyšší soutěže úřadujících mistrů světa v košíkové. Utkání se hrálo opět za zavřenými dveřmi.

„Pro nás ale splnilo to, co jsme čekali a potřebovali. Utkali jsme se s opravdu výborným soupeřem, který má ve svém kádru spoustu Američanů. Zápas měl vysokou kvalitu a ukázal nám nedostatky, na nichž ještě musíme zapracovat, i tak jsme ale dokázali většinu zápasu držet krok,“ těšilo ústeckého trenéra Jana Šotnara. „Ve čtvrté čtvrtině nám hosté odskočili na větší bodový rozdíl, což byl důvod toho, proč jsme i přes závěrečný finiš prohráli,“ dodal. V dresu Slunety už naplno zářila největší letní posila, Ty Nichols nasázel 30 bodů, zdatně mu sekundoval i loni povětšinou zraněný Maishe Dailey, jenž jich přidal 21.

„Bayeruth má ambice se vrátit do Bundesligy, tomu v létě přizpůsobil i kádr, myslím, že v naší lize by patřil ke špičce. Německý basket jde celkově nahoru, což ukázal i zápas proti Drážďanům, které mají ve 2. lize pět cizinců,“ uzavřel ústecký kouč.