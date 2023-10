Důležité vítězství! Šotnar děkoval po výhře hráčům a přál i soupeři

Pro první soutěžní vítězství v letošní sezóně si museli ústečtí basketbalisté dojet až do daleké Ostravy. Domácí celek, který rovněž čekal na premiérovou radost, zdolali 91:62.

Pod výhru se výraznou měrou podepsala nejzvučnější letní akvizice Ty Nichols, jenž krom 23 bodů zaznamenal pět doskoků a tři asistence. Zářili také Lamb Autrey (14 bodů, 7 doskoků a 5 asistencí) a Ladislav Pecka, který si s 15 body a 13 doskoky zapsal double double.

„Pro nás je to hrozně důležité vítězství. Děkuji hráčům, jak tomu přistoupili. Po třech porážkách je těžké se namotivovat a být nastaven správně. Ale my jsme to ve Slezsku zvládli skvěle,“ pěl ódy na své svěřence. Poklonu ale nezapomněl složit ani soupeři. „Chci popřát Adamu Cholevovi a Ostravě, ať se jim daří. Adam zde odvádí dobrou práci, měli sice těžký los, ale věřím, že tu první výhru někde najdou,“ dodal.

„Skóre vypadá jednoznačně, ale tak jednoduché to nebylo. Ostrava má kvalitní tým, hraje dobrý basketbal, my musíme doufat, že v tempu, které jsme tentokrát předvedli, budeme pokračovat i nadále,“ dodal pivot Slunety Jan Karlovský.

Basketbal, KNBL, 4. kolo:

NH Ostrava – SLUNETA Ústí nad Labem 62:91 (15:27, 27:50, 47:74)

Ostrava: Weaver 21, Jeter a Š. Svoboda 10, Snopek 5, Williams a Jakel po 3, Majerčák, Týml a Mička po 2.

Ústí: Nichols 23, Pecka 15, Autrey 14, 10 Váňa, 9 Nábělek, Karlovský a Johnson 8, Žikla a Dailey 2

Trojky: 26/7 – 24/12. TH: 24/15 – 22/13. Doskoky: 35 – 50. Osobní chyby: 20 – 20. Diváci: 800.